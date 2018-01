Coca-Cola es compromet a recollir i reciclar l'equivalent al 100% dels envasos que comercialitzi el 2030

The Coca-Cola Company ha presentat aquest divendres a la seva seu d'Atlanta la campanya World Without Waste (Un Món sense Residus), que té com a objectiu global aconseguir, el 2030, recollir i reciclar l'equivalent al 100% dels envasos que comercialitzi, segons ha informat la multinacional.

A més, en el marc de la presentació de la iniciativa, l'empresa ha anunciat que seguirà apostant per la inversió i innovació perquè el 100% dels seus envasos siguin reciclables o reutilitzables, així com per incrementar el percentatge de material reciclat dels mateixos.

"El món té un problema amb els residus d'envasos i, juntament amb la resta de companyies, tenim la responsabilitat de contribuir a resoldre-ho", ha assenyalat el president i conseller delegat de The Coca-Cola Company, James Quincey.

Entre els objectius que persegueix la campanya hi ha la promoció de programes d'educació i conscienciació ambiental perquè els consumidors sàpiguen què, com i on reciclar, el suport a la recollida d'envasos a tota la indústria i la col·laboració amb comunitats locals, socis del sector, clients i consumidors per abordar problemes com que els envasos acabin com a residus al mar.

Així mateix, la multinacional de begudes refrescants s'ha fixat com a objectiu per al 2030 fabricar ampolles de plàstic que continguin una mitjana d'un 50% de material reciclat.

"Les ampolles i llaunes no haurien de perjudicar el nostre planeta, un món sense escombraries és possible", ha destacat Quincey. "Els consumidors de tot el món es preocupen pel nostre planeta, i volen i esperen que les companyies actuïn. Això és exactament el que farem, i convidem als altres a que s'uneixin a nosaltres en aquest viatge", ha afegit.