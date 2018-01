Les exportacions gironines entre gener i novembre superen les de tot el 2016

Les exportacions gironines van créixer gairebé un 11% entre gener i novembre de l'any passat, arribant als 4.900 milions d'euros, i ja superen totes les que es van fer durant el 2016. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, la indústria alimentària –amb una clara preeminència del carni- continua concentrant el gruix de les vendes a l'exterior. De fet, aquest sector n'arriba a representar el 41%. A l'alimentari, el segueixen la maquinària, els productes farmacèutics i les matèries plàstiques. Per països, la Unió Europea acapara vendes, amb França, Itàlia, Alemanya, Portugal i el Regne Unit com a primers destins. El sisè lloc de l'estadística l'ocupa, però, el gegant asiàtic. Durant els onze primers mesos d'any, les empreses gironines van fer vendes per valor de 209 milions amb destí a la Xina.

Les exportacions gironines mantenen l'empenta. Si bé al setembre van frenar-se (baixant un 2,3% en l'interanual) i a l'octubre tot just van registrar un creixement de l'1,5%, al novembre van tornar a agafar volada. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, les vendes a l'exterior de les empreses del territori van créixer un 8,9%, situant-se en 456,3 MEUR.

Si en comptes de per mesos es mira l'acumulat de l'any, les exportacions gironines tornen a marcar un nou rècord històric. Segons les darreres dades que ha fet públiques el Ministeri d'Economia, entre gener i novembre les exportacions van créixer un 10,9% i van arribar fins als 4.903.873,44 euros.

Això suposa que durant els primers onze mesos del 2017 les vendes de les empreses gironines a l'exterior ja van superar totes les que es van fer el 2016. Aleshores, les exportacions van tancar l'any situant-se en 4.794 MEUR.

Per sectors, la indústria alimentària continua encapçalant el gruix del negoci a l'exterior. En concret, entre gener i finals de novembre, aquest sector va fer vendes per valor de 2.012,5 MEUR (un 10,4% més respecte el mateix període del 2016).



Més de 1.200 milions en carn

I dins l'alimentari gironí, les càrnies continuen posicionant-se al capdavant del rànquing. Fins al desembre del 2017, les exportacions del clúster (carn i despulles d'animals) van sumar 1.225,48 MEUR; és a dir, que aquesta indústria concentra fins al 25% de les exportacions que es fan des de l'exterior.

La resta de vendes a l'estranger del sector alimentari, fins arribar a superar la barrera dels 2.000 MEUR, se les reparteixen diferents productes. Entre aquests, per exemple, els preparats alimentaris (147,58 MEUR), el cafè (134,91 MEUR) o la confiteria industrial (75,56 MEUR).

A la indústria alimentària, segons recullen les dades del Ministeri, la segueixen les exportacions de productes químics, que d'un any a l'altre han arribat a créixer fins a un 17%, arribant al global de 937,2 MEUR. Dins aquest paraigües s'hi inclouen, per exemple, els productes farmacèutics (287,67 MEUR), les matèries plàstiques (287,59 MEUR) i els compostos químics orgànics (202,71 MEUR).

Per últim, el grup d'aquells productes que Girona exporta més cap a l'estranger el tanquen les vendes de maquinària i aparells mecànics. Entre gener i finals de novembre, se'n van fer vendes per valor de 433,89 MEUR.



La Xina continua tirant

L'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. Les empreses del territori continuen exportant a la Unió Europea, el seu mercat tradicional per proximitat. En l'acumulat de l'any, els països que encapçalen el llistat són França (1.304,51 MEUR), Itàlia (390,75 MEUR), Alemanya (332,06 MEUR), Portugal (262,38 MEUR) i el Regne Unit (226,54 MEUR).

El sisè lloc de la llista, però, no és per a cap país europeu, sinó per al gegant asiàtic. Prova que les firmes gironines –i aquí, novament cal destacar les càrnies- cada cop impulsen més les vendes cap a la Xina. En concret, aquest 2017, les exportacions que s'hi ha fet sumen 219,05 MEUR, passant per davant d'altres destins com Irlanda, Polònia, Bèlgica o els Països Baixos.

Altres països de fora la Unió Europea que apareixen dins les quinze primeres posicions del llistat són Corea del Sud (en onzè lloc) seguit dels Estats Units (al dotzè), Mèxic (al catorzè) i el Japó (al quinzè).



Balança comercial positiva

Al costat de les exportacions, l'estadística del Ministeri d'Economia també permet veure què s'ha importat a les comarques gironines. Entre gener i novembre del 2017, les importacions han crescut un 11,1% situant-se als 2.406,7 MEUR (essencialment, de matèries plàstiques, maquinària, productes químics, paper i cartró i tractors).

Això fa que, comparat amb les exportacions, la balança comercial de la demarcació sigui positiva (perquè les comarques gironines venen més a l'exterior que no pas hi compren).



Resta de demarcacions

A Tarragona, les exportacions dels primers onze mesos de l'any van marcar un rècord històric i van sumar 7.914,7 milions, un 21,7% més, i van superar els 7.269,2 milions de tot el 2016. Les importacions van ser d'11.641 milions, un 27% més, de manera que la demarcació va eixamplar en un 40% el dèficit comercial, fins als 3.726,6 milions.

A Lleida, entre gener i novembre es van realitzar vendes a l'exterior per valor de 1.937,5 milions, un 7,2% més que en el mateix període del 2016. La xifra suposa un rècord històric. Les exportacions dels 11 primers mesos de l'any van estar a prop de les de tot l'any anterior (1.954,4 milions). Les importacions van sumar 807 milions (un 0,5% menys), de manera que la demarcació va registrar un superàvit de 1.130,3 milions, un 13,5% més que en els primers onze mesos del 2016.

Les empreses de la demarcació de Barcelona van vendre béns per valor de 50.617,7 milions, un 7% més. És la xifra més alta de la història en exportacions entre gener i novembre, si bé encara no es van superar les de tot el 2016, quan les exportacions van sumar 51.189,4 milions. Les importacions a la demarcació van augmentar un 5,8%, fins als 62.940,3 milions i el dèficit comercial va incrementar un 1,1%, fins als 12.322,6 milions.



Les exportacions de Catalunya marquen un nou rècord històric

Les exportacions de Catalunya van marcar un nou rècord històric entre gener i novembre, amb un valor de 65.373,6 milions, un 8,9% més que en el mateix període de l'any passat, segons les dades del Ministeri d'Economia. De fet, la xifra dels primers onze mesos de l'any ja supera la de tot el 2016 sencer, quan va assolir els 65.142 milions. Mentrestant, les importacions entre gener i novembre van sumar 77.795,3 milions, un 8,6% més. Així, el dèficit comercial català –la diferència entre el que es compra i es ven- es va eixamplar un 7% i va arribar als 12.421,7 milions. Només al novembre, les vendes a l'exterior van sumar 6.397 milions, un 11,8% més que el mateix mes de l'any passat.

En els primers onze mesos de l'any, les exportacions de Catalunya van ser principalment de productes químics (un 25,7% del total, amb un increment del 7,2% interanual), seguides dels béns d'equip (17,4% del total, un 2,6% interanual més) i el sector de l'automòbil (15,5% del total, amb un creixement del 5,6%).