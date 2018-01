Economia amb bombolles

La Borsa dels EUA va culminar la setmana passada amb un triple nou rècord (el sisè en només nou sessions), amb els índexs S&P 500, Dow Jones i Nasdaq situats en nivells de cotització mai abans vistos i amb l'estrena d'any més vertiginosa des del 2003. El mercat borsari nord-americà suma així gairebé nou anys consecutius a l'alça (amb una revaloració del selectiu S&P 500 del 311,86% des de març de 2009), en el que ja és el segon cicle alcista més prolongat i intens de la seva història després del de 1990-2000, quan va remuntar el 400% en deu anys. El 3 de gener va superar l'altre gran període d'exuberància borsària del segle XX: el 300% d'apreciació que es va produir entre 1932 i 1937.

El Dow Jones de valors industrials va marcar l'any passat 71 màxims (un fet sense precedents des del 1959) i acaba de superar el seu rècord de velocitat en canviar

de miler: va saltar dels 24.000 als 25.000 punts en només 23 sessions. L'Standard & Poor's (S&P) suma tretze mesos consecutius sense defallir (fet que no succeïa des de 1988), des de 2009 ha tancat tots els exercicis en positiu i l'any passat va batre el seu rècord de cotització 60 vegades. I l'índex tecnològic Nasdaq s'ha enfilat també a cotes inèdites, superiors fins i tot a les que va assolir en els temps de la «bombolla» de les anomenades companyies «puntcom», entre 1997 i 2001.

AUGE

L'auge segueix sense generar vertigen als inversors, recolzats en la constatació que l'economia nord-americana encara no dona mostres d'esgotament malgrat que ha entrat en el seu novè any de creixement. Que des de 2017 s'hagi produït un avanç generalitzat i simultani de l'activitat a la resta de les principals àrees econòmiques per primer cop des que va esclatar la crisi de 2007-2008 ha aportat més optimisme en els mercats, com evidencia la baixa volatilitat global i la intensa revaloració sincronitzada de tota classe d'actius, inclosos els de major risc intrínsec i tots aquells que, com els de renda fixa i renda variable, haurien de comportar una relació inversa.

BONANÇA

Aquesta percepció de bonança sistèmica i estructural ha començat a desafiar la lògica. Els EUA van camí d'una dècada expansiva, el que constitueix la tercera fase de creixement més llarga ininterrompuda de les 33 documentades a la seva història, i la mitjana se situa en menys de sis anys. La incògnita és si aquest cicle encara té recorregut a l'alça i per quant de temps, i si la correcció serà suau i continguda o severa i dramàtica. De moment, les previsions pronostiquen continuïtat del creixement per a aquest any i el vinent, encara que a taxes lleugerament més moderades. Però, com han evidenciat totes les crisis conegudes fins ara, els ensorraments i les fases a la baixa no avisen.

Aquest any i el proper seran decisius per determinar la fortalesa de la recuperació perquè, per primera vegada, es produirà una retirada simultània d'estímuls monetaris: Els EUA ja van començar de manera gradual el 2015, el Regne Unit va fer un petit pas al novembre, Japó ho va anunciar dimarts de la setmana passada i les actes de desembre del BCE evidencien un enduriment sobtat del seu discurs, que no s'esperava fins al segon semestre.

La retirada de la insòlita política monetària ultraofensiva que encara impera al món serà una fita crítica per a la sostenibilitat del creixement perquè bona part de l'avanç mundial, de la gran revaloració dels mercats financers,

de deute i immobiliaris, i de la despreocupació dels inversors està suportada i afavorida, igual que el retorn dels «crèdits subprime», per la gegantina injecció de liquiditat (14 bilions de dòlars) i compra massiva de riscos pels bancs centrals i per taxes d'interès nímies mai abans conegudes.

ARTIFICI

Sobre aquest artifici d'expansió monetària es va fonamentar la sortida de la crisi i sobre aquestes condicions anòmales d'abundància de liquiditat s'ha generat el corrent d'entusiasme que està impulsant els mercats financers: hi ha molts diners perseguint pocs actius rendibles.

Això explica que el bitcoin es revaloritzés l'any passat un 1,866%, fins als 19.666 dòlars, i que, tot i que la setmana passada va tancar en els 13.261, encara acumuli un guany insòlit del 2.805% respecte el 2016 i del 31.473% sobre el 2013. També que el deute mundial, que ha tornat a establir un altre rècord de volum al tercer trimestre -232,9 bilions de dòlars, el 318% del PIB global, mantingui, malgrat això, uns preus inusualment alts i una rendibilitat molt baixa.

El comportament de les borses, les monedes virtuals, els bons i altres actius deixen clar el risc que s'estiguin gestant «bombolles» especulatives i que la inflació, que no acaba d'aflorar amb intensitat tot i la ingent fabricació de diners i les deprimides taxes d'interès (entre el 0% i l'1,5%), estigui en realitat acumulant-se en els mercats financers i no en els de béns de consum i els serveis, el que no faria més que alimentar la sobrevaloració d'actius que s'albira en alguns indicadors.

Que hi hagi o no «bombolles» en formació és rellevant perquè suposa el tipus de risc que pot detonar quan arriba a un grau de saturació crític. I quan les valoracions s'enfilen a nivells de vertigen n'hi ha prou amb un petit contratemps perquè es precipiti l'estampida. «No poden descartar ajustaments bruscos en el preu dels actius», va dir fa un any la direcció general adjunta d'Afers Internacionals del Banc d'Espanya. Que això encara no hagi passat no treu validesa a l'advertència.

Com va dir al novembre la Reserva Federal dels EUA, «un canvi brusc» en els preus dels actius financers «podria tenir un efecte perjudicial en l'economia». En aquest cas, la fase expansiva es pot veure compromesa. I el pànic, una vegada que es desencadeni, es propagarà encara més ràpid del que ho va fer l'entusiasme.

Els bancs Morgan Stanley i Bank of America Merrill Lynch van apuntar al setembre que la fase alcista està sent excessivament dilatada i intensa, i que podria estar incubant un dels «supercicles» que tendeixen a desestabilitzar l'economia. Ruchir Sharma, director de mercats emergents de Morgan, ha apuntat que la normalització dels tipus d'interès pot ser «el catalitzador que desencadeni la ira dels mercats». Hi ha qui parla fins i tot d'«omnibombolla» perquè la sobrevaloració no es circumscriuria a un determinat actiu (com va passar amb les «hipoteques escombraries») sinó de forma transversal a una generalitat de mercats. D'altres, com John Cryan, director executiu del Deutsche Bank, perceben «bombolles», però només «a algunes parts del mercat de capitals».

BITCOIN

L'FMI va alertar a l'octubre de l'augment de les valoracions i del nivell d'endeutament, el que està augmentant la vulnerabilitat global al repunt de tipus, la normalització de la qual comença a ser inajornable. I va detectar que la sobreexposició a productes més arriscats i les revaloracions contundents en alguns actius no són més que la conseqüència d'uns rendiments deprimits de l'estalvi, el que força els inversors a «abandonar els seus hàbitats de risc» per accedir a taxes de rendibilitat majors fins i tot amb el cost d'assumir més risc de pèrdues.

El trepidant ascens del bitcoin ha fet reviure algunes bogeries col·lectives del passat, com la «bombolla» dels bulbs de tulipa al segle XVII i d'altres, tot i que no siguin actius equiparables. La moneda digital per excel·lència està en dubte per la seva inaudita apreciació sobtada, el que podria estar delatant un comportament irreflexiu dels compradors. Tot i que Jamie Dinmon, conseller delegat de JP Morgan, va rectificar la seva contundent afirmació del 13 de setembre, quan va mantenir que «el bitcoin és un frau», les autoritats i els reguladors no han deixat d'advertir de l'elevat risc que comporta com a objecte d'inversió per la seva pròpia naturalesa, la seva valoració excessiva i la seva alta volatilitat. El BCE va dir que és conseqüència d'una «eufòria especulativa». Els economistes van alertar que és una «bombolla» perquè no té valor intrínsec, la seva cotització és insostenible i valdrà zero si es dissipa la confiança en futures apreciacions. La Comissió de Borsa i Valors dels EUA va alertar que el propietari d'aquest actiu «pot perdre-ho tot» i el mateix van fer la Comissió Europea el 20 de desembre i la CNMV vuit dies després.

Els entusiastes de la moneda digital sospiten que aquestes crítiques són judicis interessats dels poders monetaris i regulatoris, temorosos de perdre el control si triomfen les monedes digitals, que operen sense emissor central ni suport oficial. La fe és molt difícil de combatre des de la raó. Però alguns grans inversors amb molts encerts prefereixen seguir al marge: afirmant que les monedes digitals tindran un mal final.

BORSA

L'auge borsari està també sota sospita. Hi ha qui compara l'actual revulsiu amb el de 1987, que va finalitzar el 19 d'octubre amb l'anomenat «dilluns negre». Però aquí les opinions estan molt més dividides. Goldman Sachs, així com Credit Suisse, el BCE i la Fed creuen que les valoracions actuals són exigents en termes històrics però encara no irracionals, donada la taxa de rendibilitat de les empreses i el creixement econòmic. Tot això està sustentat parcialment, però, en unes condicions financeres excepcionals que no podran prorrogar-se en excés, de manera que la seva revisió pot suposar l'esgotament del recorregut d'una recuperació que als països més avançats hauria d'estar ja, sense aquests estímuls monetaris, a la fase de maduresa del cicle.

Alguns estudis apunten que en relació amb els beneficis empresarials les accions només van estar més cares que ara en dues ocasions des de 1881. Segons Robert Shiller, la relació preu-benefici ajustada per la inflació estaria ara en un pic que només es va aconseguir el 1929 i el 2000, dues dates lligades a correctius als parquets. Albert Edwards, considera que hi haurà col·lapse quan els bancs centrals deixin de bombar liquiditat. Per això, es necessita moderació en el replegament per no precipitar el dia que John Kenneth Galbraith va definir com aquell en el qual «el mercat baixi com si no hagués d'aturar-se».

