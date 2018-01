Noel Alimentària rep 120.000 euros de l'Administració per reutilitzar residus

L'empresa garrotxina Noel Alimentària ha rebut 120.000 euros de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la prevenció i preparació per a la reutilització de residus industrials. En total, l'Agència ha decidit atorgar 1,1 milions d'euros en ajuts per a aquests projectes a 23 empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya que s'han presentat a la convocatòria de la subvenció. El 43,5% de les empreses que s'hi han acollit són pimes i el 56,5% restant són grans empreses. L'ajut cobreix entre un 5 i un 30% dels costos elegibles. Les petites i mitjanes empreses gaudeixen d'un 10% addicional i les associacions efectives d'empreses, d'un 15% addicional.

Un 78% dels projectes que s'han presentat són de modificació de processos productius i d'aplicació de millors tecnologies disponibles. Principalment, els projectes es refereixen a la prevenció de residus en el mateix procés productiu i a la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats en el seu procés productiu. El 22% restant són projectes de recerca industrial i desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Dins d'aquesta categoria, majoritàriament s'han presentat projectes de recerca i desenvolupament en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres.



Ampli ventall de sectors

Les indústries que han concorregut a la convocatòria representen un ampli ventall de sectors productius industrials, com el farmacèutic, el del plàstic, l'alimentació humana i animal, el vidre, la foneria, o les pintures. Això aporta una idea de la utilitat que tenen aquests ajuts per al teixit productiu català.