Sentència pionera a Girona que obliga CaixaBank a retornar els interessos cobrats per una hipoteca

L'Audiència de Girona ha dictat una sentència pionera a la demarcació que obliga CaixaBank a retornar els interessos "il·legals" que l'entitat va cobrar per una hipoteca a un matrimoni de La Bisbal d'Empordà. Els jutges consideren que l'Índex de Referència en Préstecs Hipotecaris (IRPH) que aplicava CaixaBank des de 2013 era "abusiu", i detalla que els interessos haurien d'haver estat els que marcava un altre índex, que de mitjana estava entre un 1 i un 2% més baix. Això, a la pràctica, suposa que l'entitat financera ha de retornar al voltant d'uns 5.000 euros, en una hipoteca mitjana d'uns 150.000, si s'ha fet en referència a l'IRPH. L'advocat que ha tirat endavant la demanda, Marc Prat, explica que a la demarcació hi ha moltes hipoteques de l'antiga Caixa de Girona – absorbida per CaixaBank - que es van fer en relació a aquest índex, i per tant, "obre la porta perquè molta gent pugui reclamar". El de La Bisbal és el cinquè cas en tot l'Estat, després dels de Burgos, Lleó, Oviedo i Barcelona.