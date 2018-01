L'FMI rebaixa la seva previsió de creixement per a Espanya al 2,4% aquest 2018

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha revisat una desena a la baixa el seu pronòstic de creixement per a Espanya el 2018, que se situa així en el 2,4%, segons ha anunciat la institució internacional en l'actualització del seu informe 'Perspectives Econòmiques Mundials', assenyalant a l'impacte de la incertesa política com a principal motiu d'aquesta rebaixa.

"El creixement a Espanya, que ha estat molt per sobre del potencial, s'ha reduït lleugerament per 2018, reflectint els efectes de la major incertesa política sobre la confiança i la demanda", explica l'FMI.

D'aquesta manera, Espanya és l'única entre les grans economies que veu retallat el seu pronòstic de creixement per 2018, encara que es manté com la de major creixement entra les principals economies europees, superant la mitjana del 2,2% anticipada per a l'eurozona, i solament per darrere dels EUA, amb una expansió del 2,7%, entre les economies avançades.

No obstant això, de cara a l'exercici 2019, les previsions de l'FMI contemplen una expansió de l'economia espanyola del 2,1%, una dècima per sobre de l'anterior pronòstic de la institució dirigida per Christine Lagarde, la qual cosa permetrà a Espanya seguir creixent per sobre de la mitjana de la zona euro, previst en el 2%.

La rebaixa en el creixement previst per l'FMI per a Espanya el 2018 es coneix després que divendres passat l'agència Fitch elevés el rating del deute sobirà espanyola a llarg termini a 'A-' amb perspectiva estable des de 'BBB+', anticipant que l'economia espanyola creixerà un 2,5% en 2018 i un 2,2% en 2019.

Les projeccions de creixement de l'FMI coincideixen així amb les publicades pel Banc d'Espanya, que preveu una expansió del 2,4% el 2018 i del 2,1% el 2019 en tenir en compte també la incertesa per la situació a Catalunya.

Per la seva banda, l'últim pronòstic oficial del Govern central, publicat el passat mes d'octubre, el creixement previst per 2018 es va rebaixar al 2,3% des del 2,6% per tenir en compte l'impacte de la situació política a Catalunya pel procés independentista, així com l'absència dels Pressupostos de 2018.