Creix un 15,9% la conversió de temporals a indefinits

La conversió de contractes temporals a indefinits ha crescut un 12,3% a Catalunya el 2017 i encadena quatre anys consecutius de pujades, segons un informe de l'empresa de recursos humans Randstad. De les 117.788 conversions del 2016 s'ha passat a les 132.265 del 2017 –la xifra més elevada dels últims 9 anys i molt propera als nivells previs a la crisi econòmica, segons Randstad-. Girona (15,9%) i Lleida (15,4%) són les dues demarcacions catalanes on més augmenta el 'treball estable'.

De fet, aquests contractes de temporals a indefinits augmenten en tots els trams d'edat, essent els professionals de més de 45 anys els que més creixen (+23,8%), seguits dels menors de 25 (+22%) i dels ocupats amb edats entre 25 i 45 anys (+15,4%).

A tot l'estat,les xifres també són molt positives –amb 5 anys consecutius de creixement- i un total de 686.445 conversions al llarg del 2017 (+17,9% respecte l'any passat), cosa que suposa un 40% del total dels contractes indefinits.

«L'augment de contractes temporals convertits en indefinits i l'apropament a les taxes de conversió prèvies a la crisi confirmen la tendència positiva del mercat laboral i de la recuperació econòmica», va assenyalar Luis Robles, director de Relacions Institucionals de Randstad. «Paral·lelament, també demostra que la contractació temporal funciona com un pont a un lloc de treball estable. De fet, per a aquells perfils amb menor qualificació, la contractació temporals els ajuda a mantenir la seva feina a través de l'experiència», va afirmar Robles.



Catalunya lidera el rànquing

L'anàlisi de Randstad revela que aquest 2017 ha finalitzat amb la ràtio més elevada entre contractes convertits en indefinits i el total d'indefinits des del 2011. Les comunitats autònomes on més ha crescut aquesta conversió de contractes temporals a indefinits han estat les Illes Balears (+28,1%), la Rioja (+26,5%), Extremadura (+26,4%) i Andalusia (+24,6%). Catalunya (+12,3%) i Astúries (+9,3%) són les dues que menys creixen.

No obstant això, en xifres absolutes, Catalunya és on s'han registrat més conversions de contractes temporals en indefinits aquest 2017, amb més de 132.000, per davant de Madrid (110.000) i Andalusia (91.000). Entre les tres comunitats sumen més de 333.000 conversions, un 48,6% del total.