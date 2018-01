La FOEG organitza una taula rodona sobre la nova llei de Treball Autònom

La FOEG, juntament amb CINC, ha organitzat pel proper dia 25 de gener una taula rodona per presentar la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, que va entrar en vigor el passat 26 d'octubre. La jornada és gratuïta i oberta al públic i se celebrarà a les sis de la tarda, a la seu de la Patronal, al carrer Bonastruc de Porta. La nova normativa contempla una sèrie de mesures que tenen com a finalitat clarificar la fiscalitat i promocionar el treball dels autònoms, un col·lectiu format actualment per mig milió de persones a Catalunya.

A la taula rodona hi participaran com a ponents Carles Campuzano, portaveu del Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats i Ponent a la Subcomissió per a l'estudi de la reforma del Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms (RETA) i Virginia Cirera, advocada especialista en Dret tributari i fiscal de CINC Assessoria.