Hisenda apuja el control a la venda per internet i les monedes virtuals

El ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha publicat el Pla Anual de Control Tributari i Duaner per el 2018. L'eix central és la lluita contra el frau fiscal i les prioritats de les actuacions de la inspecció tributària. L'esperit de la lluita contra el frau fiscal passa pel «reforç de totes les actuacions dirigides a millorar el compliment tributari» dels contribuents i de les empreses.

Amb aquest objectiu, aquest 2018 hi haurà una especial incidència en l'anàlisi de nous models de negoci sorgits a partir de l'economia digital que suposen noves formes de comerç i noves relacions laborals on s'ha de vigilar que no hi hagi «pràctiques discriminatòries» com els falsos autònoms o els freelance.

Hisenda també «estudiarà la incidència fiscal de noves tecnologies com el blockchain i en especial les criptomonedes com el bitcoin i d'altres divises virtuals que s'han posat en marxa».