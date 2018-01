La situació política no ha afectat el 76% de pimes però un 18% ha reduït vendes

La situació política a Catalunya no ha afectat el negoci del 75,6% de pimes industrials catalanes mentre que el 18,4% assegura haver reduït les vendes per aquest motiu. És el resultat d'una enquesta de PIMEC sobre l'evolució de la pime industrial catalana el 2017 i les perspectives per al 2018, presentat aquest dimarts.

El president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Josep González, va destacar en roda de premsa la «solidesa i potència» del sector industrial català i va assegurar que la situació política no ha tingut un impacte rellevant en la pime industrial. «Des de PIMEC som optimistes», va afirmar González.

El director de l'Observatori de PIMEC, Modest Guinjoan, va celebrar que el 2017 ha estat «un bon any» per a les pimes industrials –un 61% ha augmentat vendes-. De cara a les expectatives per al 2018, Guinjoan va constatar que l'informe indica que hi haurà una «continuació» dels bons resultats de l'any passat, ja que un 66% dels enquestats espera augmentar la seva activitat global.

En relació a l'afectació per la situació política, un 87,8% dels enquestats ha indicat que tampoc ha tingut incidència sobre les decisions d'inversions mentre que un 9,5% ha dit que els ha afectat negativament. Pel que fa a l'impacte sobre les vendes, del 18,4% que ha assegurat que les han reduït, un 10% ha disminuït el nivell de vendes en més d'un 3% mentre que per al 8,4% restant l'impacte ha estat inferior al 3%.

Pimec va valorar l'exercici 2017 com a «positiu» per a les pimes industrials amb un augment del 61% de les vendes, en contraposició a un 17% que ha respost haver-les vist disminuir i un 22% que les ha mantingut. Així doncs, el saldo relatiu de les valoracions és positiu -del 44%- i supera en dos punts percentuals el saldo de vendes de 2016. Segons Guinjoan, també és rellevant que un 67% ha fet inversions, la majoria de les quals –un 61%- han estat dirigides a augmentar la capacitat productiva de l'empresa.



Menys increments de plantilla

D'altra banda, un 39% de les pimes industrials ha incrementat plantilla i un 14% l'ha disminuït. El saldo és positiu -25%- però tres punts inferior a l'any anterior. També és positiu el saldo d'exportacions –del 44%, un punt percentual per sobre del 2016-, degut a l'augment de les exportacions experimentat pel 57% dels enquestats. Tot i això, el mercat majoritari de les pimes industrials catalanes és Catalunya –un 48% de les vendes són al principat-.

Segons el president de PIMEC, les dades demostren la previsió de «continuïtat de la bona evolució per al 2018». Un 66% de les pimes enquestades preveu incrementar l'activitat global mentre que només un 8% creu que la disminuirà. El saldo relatiu és del 58%, tres punts inferior a l'any anterior. També preveuen augmentar les exportacions un 52% dels enquestats –amb un saldo positiu del 50% ja que només un 2% creu que les reduirà-.

La meitat dels enquestats també preveu incrementar les inversions i un 37% mantenir-les enfront un 13% que les veurà disminuir. Pel que fa a la plantilla, el saldo és del 19% amb un 28% dels enquestats que preveu augmentar el nombre de treballadors, un 63% mantenir-lo i un 9% disminuir-lo (més que l'any anterior).

Pimec realitza aquesta enquesta anualment i s'ha fet en base a 400 entrevistes telefòniques a directius d'empreses industrials amb un màxim de 250 treballadors, entre el 4 de desembre de 2017 i el 10 de gener de 2018.