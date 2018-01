Els API de Girona canvien la seva junta per esquivar una inhabilitació judicial

El col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona ha fet un canvi als seus estatuts que li permetrà esquivar la inhabilitació judicial que pesa sobre la junta des de 2016. La primera conseqüència és un canvi de la junta que suposa que formalment Joan Company i Agustí substitueixi Ramon Corominas com a president del col·lectiu. El nou equip, a més, compta amb Pere Bahi Alsina, Fanny Puig Yanes i David Saura Garrote. Bona part de l'anterior direcció, però, podrà seguir assistint a les reunions de la junta amb un nou càrrec sense remuneració i sense competències directives afegint als nous estatuts com a «assessor», segons va explicar Joaquim Ribas, exvicepresident.

Es tracta de la fórmula que defensen els APIS per poder tenir una relació bilateral amb el Consell General dels Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya, tal com preveu l'article 70 de la llei catalana de col·legis professionals.

El cas es remunta al 2008, quan van començar les improductives negociacions per un conveni de col·laboració i cooperació amb l'organisme espanyol. Llavors era la presidenta l'actual alcaldessa de Girona Marta Madrenas. Però el conflicte va continuar i va agafar embranzida el 2013, quan l'assemblea del Col·legi d'API de Girona va decidir trencar les relacions amb l'ens estatal deixant d'assistir a les reunions i assemblees, i també deixant de pagar les quotes que s'aportaven al pressupost general del Consell.

Va ser el primer col·legi professional de Catalunya que trencava relacions amb el seu consell estatal acollint-se a la llei catalana. Però no són els únics. Poc després eren imitats per Barcelona i Lleida. Entre les tres entitats aportaven el 40% del total del pressupost del Consell estatal.

Els quatre col.legis d'agents de la propietat immobiliària de Catalunya van deixar de pagar les seves quotes al Consell i'òrgan que agrupa tots els col·legis de l'Estat els va obrir immediatament un expedient per reclamar el deute que pujava a uns 140.000 euros. Donat que els col·legis no van pagar, van demanar la inhabilitació de totes les juntes de govern.



El suport de la Generalitat

Donat que era el primer cas, de les demandes presentades la gironina va ser la més avançada. I a més del contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Madrid per no haver pagat les quotes, que va sentenciar la inhabilitació fa gairebé dos anys i de l'expedient administratiu intern, també hi havia dos processos més que es portaven als jutjats de Girona. Un contra l'acord de l'assemblea dels API gironines per haver suspès les relacions i un altre en què es reclamen les quotes impagades.

El fins ara president del col·legi d'APIs de Girona, Ramon Corominas, va explicar fa més de dos anys que tenien el suport del llavors conseller de Justícia, Germà Gordó, i que la Generalitat no reconeixeria cap altre òrgan que no sigui el que han escollit en les seves demarcacions els col·legis professionals catalans.