Som Energia finança la instal·lació de plaques solars a famílies vulnerables

La cooperativa d'energia verda Som Energia ha signat aquest dimecres un acord per al finançament total de la instal·lació d'un sistema d'autoproducció fotovoltaica amb la fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, que desenvolupa el projecte Llars del Seminari, impulsat pel Bisbat de Lleida en un edifici amb 19 habitatges.

Serà el primer projecte dirigit a pal·liar els efectes de la pobresa energètica que finança Som Energia i permetrà a les 19 famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social o econòmica que viuen en aquest edifici estalviar al voltant d'un 30% en despesa energètica cada any, han informat en sengles comunicats l'empresa i el Bisbat de Lleida, que també ha signat el conveni com a propietari de l'edifici, ara en règim de cessió.

El projecte ha estat impulsat a iniciativa del Grup Local de Lleida de Som Energia arran d'un estudi d'optimització de potència que es va fer en aquestes llars en contractar la llum amb Som Energia, fa un any.

L'empresa assenyala que el finançament és possible gràcies a les aportacions voluntàries que es poden realitzar a través de la factura de llum i que, segons les seves dades, per a un ús mitjà d'una família (aproximadament 200 quilowatts hora al mes) representa una aportació de dos euros mensuals (0,01 euros per quilowatt hora).

En virtut d'aquest conveni, Som Energia realitzarà un donatiu de 23.758,35 euros a la fundació que gestiona les Llars del Seminari, que es destinarà exclusivament a la coberta solar fotovoltaica de 12.720 quilowatt de pic (kWp) de potència, que instal·larà a la teulada de l'edifici l'enginyeria Badia Energies.

Aquests habitatges tenen una despesa energètica de prop de 8.800 euros a l'any, que amb aquesta instal·lació d'autoproducción passarà a ser de 6.250 euros, per la qual cosa generarà un estalvi de 2.550 euros anuals i produirà el 39% de l'electricitat que ara utilitzen.