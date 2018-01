Davos Trump arriba recordant que les prediccions han fallat el 2017

Multimilionaris, líders mundials i inversors es reuneixen a Davos, Suïssa, per millorar els fets i discutir temes que van des de l'economia global i l'assetjament sexual, fins als riscos i oportunitats de la intel·ligència artificial. El president nord-americà Donald Trump va arribar ahir a a Suïssa amb un missatge familiar per a les elits mundials reunides al Fòrum Econòmic Mundial: vosaltres us vau equivocar Fa un any, alguns participants de Davos van predir que la retòrica proteccionista de Trump donaria lloc a un creixement econòmic moderat i una manca de guanys borsaris. No ha estat així. I el president no vol deixar passar desparcebuda aquesta "errada".