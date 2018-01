Quatre empreses marxen de Girona i Endesa Red va a Madrid

Endesa Red, la gestora de xarxa elèctrica d'Endesa, ha traslladat el seu domicili social de Barcelona a Madrid, segons consta en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme). Al mateix temps quatre empreses gironines han marxat. Angrapa Trade i Borneo Verde, de tinença d'immobles deixen Blanes per anar a Boadilla del Monte (Madrid). As-Borraz Gascón, de Blanes, fabricador de joies de plata d'alta qualitat. Utilitza sis marques: AS AS, AS de Plata, AS Privé, Acuas, Sonais i Wayfeel Diamants. Canvia Catalunya per Castellote (Terol). Ciment Broke, de Figueres (Girona), productora de ciment, formigó i altres materials per a la construcció inaugurael seu quarter general a Fuengirola (Màlaga)..

Així mateix, s'ha fet efectiva la mudança de Lleida a Tudela (Navarra) dels negocis de Xavier Gabriel, el propietari de l'administració de loteries La Bruixa d'Or de Sort, ja anunciat el passat 17 d'octubre.