Catalunya, declarada zona indemne de la brucel·losi ovina i caprina

El Comitè Permanent de la cadena alimentària i de la sanitat animal de la Unió Europea ha inclòs Catalunya en la llista de territoris i països oficialment indemnes de brucel·losi ovina i caprina (decisió de la Comissió 2018/102 de la comissió de 19 de gener del 2018). Aquesta decisió suposa la culminació de l'esforç i treball conjunt del sector, des dels productors fins a l'Administració (departaments de Salut i Agricultura), empreses, laboratoris, i molt particularment de tots aquells veterinaris i tècnics d'empresa, de les ADS i serveis veterinaris oficials que al llarg de més de 25 anys han estat treballant intensament per assolir aquest objectiu. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és el responsable de l'execució dels programes sanitaris de les malalties dels animals, entre les quals s'inclou l'erradicació de la brucel-losi ovina i caprina, coordinat pel Servei de Prevenció en Salut Animal. Amb aquest nou estatus sanitari per part de Catalunya s'obre una nova estratègia de vigilància de la malaltia, en què la col·laboració entre l'Administració i el sector serà una peça clau per al manteniment d'aquest estatus. Així mateix, des d'Agricultura remarquen que caldrà seguir treballant per fer front a nous reptes en sanitat animal del sector oví i cabrum.