Les cinquanta bodegues lleidatanes embotellen 7,9 milions d'ampolles

Les comarques de Lleida compten amb prop d'una cinquantena d'empreses del sector vitivinícola, que facturen 72,2 milions d'euros, una xifra que ha crescut moderadament en els darrers cinc anys, segons es desprèn d'un estudi impulsat per GLOBALleida i cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

A la demarcació lleidatana es produeixen anualment 30,6 milions de quilos de raïm, dels quals el 28,1% es destina a la producció de vi i el 71,9% a la de cava i escumosos, i s'hi embotellen un total de 7,9 milions d'ampolles. El 2% de la producció de raïm (uns 700.000 quilos) es ven directament sense transformar, el 70% (entorn dels 21 milions de quilos) es destina a l'elaboració d'un vi primari que després es ven a altres productors, mentre que el 28% es destina a la producció de marca pròpia. El 28% de la producció del vi de Lleida se situa en el sector premium i top del mercat i el preu del vi embotellat oscil·la entre els 7 i els 30 euros per ampolla. Pel que fa a la Denominació d'Origen Costers del Segre, que aglutina 38 cellers, compta amb una superfície de 4.000 hectàrees de vinya i embotella uns 5,5 milions d'ampolles.



Definir actuacions

Aquesta anàlisi estratègica elaborada amb la participació del sector ha permès definir i proposar un pla d'actuacions estratègiques i innovadores de millora competitiva que permetin garantir la continuïtat de les empreses del sector de la demarcació. Les cinc línies d'actuació que proposa passen per la millora de l'ecosistema turístic, l'increment del consum intern (dins de les comarques lleidatanes), la creació i comunicació d'un relat conjunt del sector vitivinícola, l'increment de la presència a Barcelona i, finalment, per un impuls d'accions comercials conjuntes per tal de revaloritzar el posicionament dels vins lleidatans en el mercat.

GLOBALleida és un projecte interinstitucional fruit de la voluntat d'integrar en una sola entitat tota l'activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà així com els recursos que actualment s'hi destinen des de les diferents institucions. Contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l'àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l'emprenedoria i l'ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat, i l'impuls de la projecció exterior.