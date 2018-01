Del sepa al tips

Des de l'1 de febrer de 2014 les transferències, càrrecs a compte i pagaments amb targeta es van començar a realitzar sota el sistema SEPA. Sense entrar en tecnicismes, la seva implantació ha facilitat enormement les operacions entre els seus 34 països integrants (els 28 de la UE més Liechtenstein, Islàndia, Noruega, San Marino, Suïssa i Mònaco), permetent realitzar pagaments i cobraments amb les mateixes condicions que si fossin realitzades dins del país.

El canvi més evident per a l'estalviador va ser que el compte bancari va passar a tenir dues lletres i dos números més. Ens referim a l'IBAN, el codi internacional de compte bancari, que afegit a l'anterior CCC (codi compte client) va fer que cada compte tingués una numeració única a tot l'espai SEPA. Un altre canvi significatiu va ser la desaparició de les OTE (ordres de traspàs d'efectiu) i que es reduïssin el temps d'espera i les comissions de les transferències.

No obstant això, davant la ràpida acceptació dels mitjans de pagament gestionats per tercers (com per exemple Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, etc.), el BCE ha posat en marxa una nova plataforma de pagaments instantanis coneguda com a TIPS, portant un pas més endavant el sistema Target-2, que processa en temps real pagaments en euros en grans blocs de bancs centrals i comercials.

Les sigles TIPS corresponen a Target Instant Payment Settlement. Serà el nou mètode de liquidacions del Banc Central Europeu, la implantació del qual ha estat fixada per a novembre de 2018.

Esperar un dia per rebre una transferència va ser tot un avanç, però no és suficient si es pensa que des que es dona l'ordre fins que el destinatari la rep poden passar 24 hores o fins i tot més si hi ha dies no hàbils pel mig.

Cada dia milions de transferències esperen ser executades i milions d'euros queden en stand-by perquè han sortit del compte de l'emissor i encara no han estat ingressats al del receptor. Amb el TIPS aquest lapse desapareix, afavorint la ràpida circulació de diners dins de la UE, quelcom favorable per a les economies dels països membres. El sistema TIPS no només millorarà el cost i temps d'execució de les transferències, sinó que a més s'ocuparà de les operacions de pagament instantani, activitat que fins ara exercien serveis de pagament mòbil i els proveïdors de serveis de pagament.