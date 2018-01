Els experts troben que la nova llei d'autònoms fa curt

La possibilitat de canviar la cotització més cops per any, la possibilitat de pagar per dies, les millores en el cas de maternitat i les novetats en despeses que es poden deduir són algunes de les novetats de la llei per als autònoms. La nova normativa ha introduït algunes mesures que els experts valoren com a positives. La nova legislació d´autònoms va generar dijous un important debat a la FOEG durant una taula rodona organitzada per la patronal, conjuntament amb CINC, que va comptar amb més de setanta assistents.

La Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom va entrar en vigor el passat 26 d´octubre i preveu una sèrie de mesures que tenen com a finalitat clarificar la fiscalitat i promocionar el treball dels autònoms, un col·lectiu format actualment per mig milió de persones a Catalunya.

A la taula rodona hi van participar com a ponents Carles Campuzano, portaveu del Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats i Ponent a la Subcomissió per a l´estudi de la reforma del Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms (RETA), que va destacar que s´han introduït millores, però que hi ha temes que encara no preveu la nova llei i que s´haurà de continuar avançant. Campuzano va fer una anàlisi de la normativa laboral en el context actual i la necessitat d´abordar la reforma de la mateixa.

Una altra de les ponents va ser Virginia Cirera, advocada especialista en Dret tributari i fiscal de CINC Assessoria. Cirera va informar sobre les mesures adreçades a enfortir la creació d´ocupació autònoma. La sessió va servir per aclarir molts dubtes i per debatre algunes qüestions.