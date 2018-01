El nombre de treballadors afectats per un ERO baixen un 40% fins al novembre a Girona

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) autoritzats per les autoritats laborals o comunicats a les mateixes a les comarques gironines va baixar un 40,1% en els onze primers mesos de l'any en comparació del mateix període de 2016. Segons les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, fins al novembre es van registrar 518 persones afectades, mentre que l'any 2016 s'havia arribat als 866 treballadors. Malgrat això, els acomiadaments col·lectius van augmentar en passar de 133 a 200 en un any, un increment del 50 per cent.

En el conjunt de l'Estat espanyol, la davallada ha estat de dos punts menys, amb un 38% menys que l'any anterior fins a sumar 46.194 afectats, segons dades del Ministeri.

Les empreses immerses en un procediment de regulació d'ocupació van disminuir un 36% entre gener i novembre, fins a un total de 2.370, mentre que els expedients es van reduir un 37,2%, fins a 3.088 procediments.

Per tipus de procediment, el nombre de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius va retrocedir un 18,8% en taxa interanual, fins a sumar 18.209 treballadors. Les suspensions de contracte van afectar 22.736 treballadors, un 48,9% menys, al mateix temps que els afectats per expedients de reducció de jornada van baixar un 32,2%, fins als 5.249 treballadors.

Del total de procediments registrats fins a novembre, el 88,2% comptaven amb acord entre les parts, enfront d'un 11,8% que ho va fer sense acord.

Bona part dels treballadors afectats per EROs autoritzats o comunicats en els onze primers mesos provenien dels serveis (22.921), amb un descens del 17% respecte a l'any anterior, i de la indústria, que va retallar un 51,5% la xifra de treballadors afectats, fins a sumar 19.183. En la construcció, els afectats van totalitzar 3.251 (-46,7%) i en l'agricultura, 839, xifra un 39,4% inferior a la de gener-novembre de 2016.



La meitat en un ERO econòmic

Dels 46.194 treballadors afectats per EROs en els onze primers mesos de l'exercici, el 54,2%, això és 25.067 treballadors, es van veure embolicats en un procediment per causes econòmiques.

Dins d'aquest apartat, els processos en els quals les empreses van al·legar pèrdues actuals van afectar 18.887 treballadors, mentre que la disminució del nivell d'ingressos o de les vendes va afectar 3.690 empleats.

La previsió de pèrdues utilitzada per les empreses per justificar un ERO va afectar 298 treballadors, mentre que 49 treballadors es van veure implicats en un ERO del sector públic al·legant-se com a causa la insuficiència pressupostària.

D'altra banda, els treballadors afectats per EROs de causes tècniques van sumar 2.246 persones; els afectats per causes organitzatives van totalitzar 5.447; els de producció van ascendir a 12.482; i els de força major, a 952.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre de treballadors immersos en regulacions d'ocupació fins a novembre van ser Madrid, amb 9.899 treballadors implicats (-16,7%); Catalunya, amb 5.357 (-45,2%); Comunitat Valenciana, amb 4.667 (-38,4%), i Andalusia, amb 4.339 (-31,3%).

En total, els treballadors afectats per regulacions d'ocupació van baixar en 15 comunitats i només van pujar a Canàries (+30,8%, fins a 1.735 afectats) i Navarra (+3,8%, fins a 2.948 afectats).

Els majors descensos interanuals en el període gener-novembre es van donar a Aragó (-80,3%), La Rioja (-71,5%), Galícia (-53,3%), Extremadura (-47,4%) i Balears (-42,3%).