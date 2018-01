Les pluges de gener salven els cultius de Girona de l'amenaça de la forta sequera

Després d'un estiu càlid sense precipitacions abundants i una tardor on les pluges tampoc han fet gaire acte de presència, l'hivern a Catalunya continua essent meteorològicament parlant molt sec, un factor que estan acusant diversos cultius de secà del país que es veuen afectats per la falta d'aigua. Un exemple el trobem a la Segarra i l'Urgell, on el cereal que es va sembrar a la tardor no creix perquè al terreny no hi ha saó i, a finals de gener, la planta té la mida de la segona setmana després de la plantació. A les Terres de l'Ebre els cultius més afectats són l'olivera i els cítrics amb un descens de producció de fins al 60%, i al Baix Llobregat es tem que l'abastament d'aigua per regar de la Baells sigui objecte de restriccions perquè el pantà es troba al 48%. D'altra banda, la calor avançada amb temperatures superiors als 20 graus preocupa al sector fructícola de Ponent per una possible floració avançada dels arbres que després es podria veure afectada per gelades tardanes.

A les comarques gironines, els conreus no s'han vist especialment afectats per la falta d'aigua. El coordinador d'Unió de Pagesos (UP) a Girona, Xavier Frigola, ha explicat que les pluges generals i «generoses» que es van registrar el passat 7 de gener van permetre al sector respirar més alleugerit tot i que ha admès que, uns dies abans, estaven «nerviosos». «Portàvem dos mesos i mig de sequera i vèiem que la collita podia anar molt malament», ha remarcat.

L'aigua d'aquella jornada, però, ha facilitat que el naixement de les sembres dels conreus (sobretot del cereal d'hivern) sigui «relativament bo». Tot i això, assegura que la previsió és que vagi una mica més tard del que és habitual. «Nosaltres, el problema que tenen a d'altres punts de Catalunya no el tenim. El que ara hem d'esperar és que, si les prediccions són bones, hi hagi pluja», ha dit.

Malgrat que les afectacions són baixes, Frigola ha explicat que alguns conreus de la colza, sobretot a la zona de l'Alt Empordà, s'han vist afectats per la falta d'aigua. «En algunes hectàrees i en sembres tardanes, la naixença ha estat bastant dolenta i això ha obligat, en alguns camps, a replantar i canviar-la per altres cultius com l'ordi», ha detallat. Tot i que el cereal que es va sembrar a la tardor a les zones de secà de l'Urgell i la Segarra va poder créixer en la seva fase inicial, la falta de precipitacions ha provocat que la vegetació hagi patit un retard accentuat que en algunes finques és de fins a dos mesos del seu cicle habitual. Això fa que la planta només mesuri uns dos centímetres d'alçada quan a aquesta època de l'any ja hauria de superar el pam de terra. Segons Ramon Augé, responsable d'UP a la Segarra, a banda de la sequera aquesta problemàtica deriva del fet que al novembre hi va haver moltes gelades continuades, que «van fer baixar la temperatura del sòl» de forma ràpida i això no va permetre el desenvolupament del blat i l'ordi.

Un altre factor que està jugant en contra dels productors de cereal és el fet que enguany hi ha hagut poca boira, un fenomen meteorològic que aporta humitat al terreny i per tant «fa saó» que permet alimentar el creixement de la planta. Augé alerta que la collita del juny «serà molt minsa» i difícilment es podrà arribar als 4 o 5.000 quilos per hectàrea que s'aconsegueixen en un «any bo». És més, segons Augé, encara que plogui les properes setmanes, ja no s'aconseguirà una producció òptima, per la qual cosa, el sector confia en l'assegurança per sequera que en aquest cas els permet cobrar fins a 2.500 quilos per hectàrea. També hi ha preocupació a la Catalunya central i a les terres de Lleida.