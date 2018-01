Unió de Pagesos preveu que l'any serà bo per al sector del porcí

Unió de Pagesos valora positivament la recuperació de preus que ha viscut el sector porcí durant el 2017 la qual, sumada al manteniment dels costos, ha permès que els ramaders poguessin tancar l'any en positiu amb guanys d'uns 20 euros per porc, de mitjana. Des de l'organització agrària estimen que durant el 2018 el preu percebut pel ramader de porcí seguirà sent elevat però entre un 8 i un 10% per sota respecte a l'any passat.

Tot i aquestes previsions optimistes, des d'Unió de Pagesos adverteixen que el sector cal que estigui atent a qüestions sanitàries i de bioseguretat com podria ser l'arribada de la pesta porcina africana que afecta països de l'Est d'Europa i que podria suposar el tancament de fronteres i, per tant, «seria el pitjor que podria passar». A això s'hi sumen els nous reptes del sector per adaptar-se als requisits dels decrets d'ordenació ramadera i de fertilització i gestió de les dejeccions, que implicaran noves inversions per al ramader. Unió de Pagesos considera que durant els pròxims anys els productors de porcí s'hauran d'adaptar als requisits del Decret d'ordenació ramadera, i als del nou Decret de fertilització i gestió de dejeccions ramaderes –que la Generalitat hauria d'aprovar durant aquest 2018–, que suposaran, entre altres, noves exigències mediambientals i implicaran haver d'afrontar noves inversions per adaptar-s'hi. Un altre dels reptes del sector serà el de continuar reduint l'ús d'antimicrobians, segons ha assenyalat Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos.

Saltiveri, però, ha fet una crida als ramaders perquè estiguin alerta especialment sobre temes sanitaris i en concret sobre una possible arribada a Catalunya de la pesta porcina africana, que està afectant països de l'Est d'Europa. «Cal posar els màxims esforços en bioseguretat perquè seria el pitjor que podria passar» ja que podria suposar el tancament de fronteres a les exportacions del porcí català.