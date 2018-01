El BBVA tancarà 179 sucursals a tot Espanya aquest any

El BBVA tancarà 179 sucursals repartides per tot Espanya aquest any per l'aplicació d'una «gestió dinàmica» de la seva xarxa, segons va informar l'entitat en un comunicat, en què explica que el banc analitza de forma permanent la seva xarxa d'oficines per millorar el servei als seus clients.

Aquesta xifra representa el 2,13% del total de les oficines amb què compta el Grup BBVA, que ascendeixen a 8.374, d'acord amb les últimes dades disponibles, corresponents al tancament del tercer trimestre de l'exercici passat.

Actualment, el 52% dels clients de l'entitat a Espanya són digitals i el banc presidit per Francisco González compta amb uns 1.250 gestors multicanal a tot el país que ofereixen als clients atenció de forma presencial, telefònica i digital. El banc també va argumentar que cada vegada més clients demanen una major especialització en serveis financers. En aquest sentit, va recordar que mentre que fa tres anys la app mòbil del banc oferia el 16% dels productes, avui dia està disponible pràcticament tota l'oferta de productes.