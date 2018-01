Gairebé la meitat de les hores extres ni es paguen si es compensen

El sindicat UGT ha denunciat que en 2017, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), es van realitzar de mitjana unes 5,8 milions d'hores extres a la setmana, un 1% més que en 2016, de les quals "no s'han pagat gairebé la meitat".

En un comunicat, l'organització sindical ha insistit en la necessitat que es dugui a terme un registre de la jornada diària mitjançant instruments eficaços que permetin detectar irregularitats, abusos i fraus.

Així mateix, creu que també caldria facilitar la labor de vigilància i control del compliment de les normes que té encomanada la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els representants dels treballadors en les empreses.

Recentment, la Sala social de l'Audiència Nacional ha plantejat una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qüestionant si la regulació espanyola (articles 34 i 35 de l'Estatut dels Treballadors) està en la línia de la regulació europea en matèria de jornada, sobretot respecte a la durada i els descansos.

Per a UGT, aquest fet posa de nou "en evidència" la deficitària ordenació que existeix i els problemes que aquesta genera. "Al nostre país s'efectuen diàriament milers i milers d'hores extraordinàries en tots els sectors. Una bona part de les mateixes no es paguen, no es cotitzen i tampoc es compensen amb descans", ha subratllat el sindicat.

A més, UGT ha recordat que el Tribunal Suprem, en una sentència que va dictar al març de l'any passat, va interpretar que l'Estatut dels Treballadors no exigeix que es dugui a terme un registre de la jornada diària efectiva.

Així, ha posat en relleu que el Tribunal Suprem va fer "una clara crida" als legisladors en la seva sentència per modificar l'Estatut dels Treballadors "a fi d'aclarir l'obligació de dur a terme un registre diari i facilitar al treballador la prova sobre la realització d'hores extraordinàries.

Fa tres mesos el Congrés va votar a favor de la presa en consideració d'una proposició de llei per modificar un article de l'Estatut dels treballadors i incloure l'obligació de registrar diàriament la jornada de cada treballador amb l'horari concret d'entrada i sortida.

Pel sindicat, aquesta proposició de llei és "un bon punt de partida" des del qual abordar una regulació més integral de la matèria. A més, considera que haurien de derogar-se les últimes reformes laborals.

"És necessari introduir nous elements en la nostra legislació per adequar les normes a les demandes de la societat i a la normativa europea i impedir que se segueixin produint aquestes situacions infractores al mercat laboral", ha afirmat UGT, després d'incidir en la importància d'imitar la realització d'hores extres, impedir que l'empresari faci una distribució irregular de la jornada o actualitzar les sancions que han d'imposar-se.