Ceres Roura obre una oficina a Nova York i un magatzem logístic a Nova Jersey

L'empresa de Figueres Ceres Roura ha obert una oficina a Nova York i un magatzem logístic amb estocs a Nova Jersey. El negoci, pioner a la península ibèrica en la fabricació i disseny d'espelmes, ha creat la nova societat 'Roura Candels USA Inc.' per gestionar-ho. La decisió s'emmarca en el pla d'internacionalització d'aquesta marca d'espelmes, que ja està present a 28 països d'arreu del món. La nova seu permetrà a l'empresa familiar una operativa comercial "més àgil" i oferir un millor servei als seus clients nord-americans. Roura preveu un creixement del 15% a través de les vendes de la nova societat d'aquí a tres anys. El gerent de l'empresa, Miquel Roura, detalla que han detectat una "bona acceptació" del seu producte i que aquest era el moment de llançar-se a "aquesta nova aventura empresarial". La marca va tancar l'any 2017 amb una facturació superior als 9 milions.

Als Estats Units, les espelmes de Ceres Roura es comercialitzen a través dels segments de gran distribució i els anomenats "Drugs stores", establiments obres les 24 hores. En aquest continent, el consum és molt elevat i similar al dels països nòrdics perquè "viuen molt dins de la casa". I és que, mentre a Espanya, el consum d'espelmes per habitant no arriba als 300 grams l'any, en aquest país i al nord d'Europa sobrepassa els cinc quilograms per persones i any.

En relació a les seves preferències, als nord-americans els agraden més les espelmes perfumades tot i que comencen a "despuntar" les més "funcionals" com ara les que actuen contra els mosquits.

"La nostra aposta per la presència de productes Roura a les principals fires del país i el treball de l'equip comercial d'exportació, juntament amb els contactes fets amb els agents americans, han donat el fruit esperat", remarca Roura. Això s'ha traduït en la creació de la nova societat i l'obertura no només d'una oficina a Nova York (concretament, a Manhattan) sinó també amb un magatzem logístic a Nova Jersey.



Una facturació superior als 9 milions

Ceres Roura va tancar l'exercici 2017 amb una facturació superior als 9 milions i preveu un creixement moderat d'un 5% aquest any. És la primera productora d'espelmes de l'Estat espanyol i està molt ben posicionada a Europa (especialment, a França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Portugal, Grècia, Suïssa i Holanda). També exporta a països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà (Líban, Aràbia Saudita, Israel i Jordània) i l'Àfrica (Marroc, Ghana, Guinea, Costa de Marfil i Angola). Actualment, l'exportació ocupa un 20% de les seves vendes.

Al centre de producció que l'empresa té a Figueres, s'elaboren més de 4.000 tones d'espelmes cada any. Una producció que equival a més de 25 milions d'unitats. D'aquestes, el 50% són espelmes perfumades o espelmes funcionals, amb propietats contra els mosquits o antitabac. L´empresa, a més, desenvolupa una gamma d´olors i perfums molt àmplia, tant per a la producció d´espelmes amb marca pròpia com amb marques d´altres empreses. Destina el 75% de la seva producció al segment de la gran distribució i el 25% restant als sectors del jardí, floristeries, botigues de regal i decoració.

També compta amb una línia específica dirigida a la restauració i al segment del Cash & Carry i elabora espelmes per a altres marques de renom nacionals i internacionals per a les quals desenvolupa productes corporatius personalitzats.

El negoci familiar es va fundar l'any 1912 i va incrementar la plantilla l'any 2017 passant dels 42 treballadors als 48. Ocupa persones amb discapacitat intel·lectual i amb problemes d'autisme a través de les fundacions ALTEM i la Fundació d'Autisme Mas Casadevall.