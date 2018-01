Hisenda posa la lupa en l'economia digital

El Ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro ha fet públic el seu Pla de Control Tributari i Duaner de 2018, en el qual, a més d'ampliar les mesures sobre el comerç electrònic, el document mostra la preocupació d'Hisenda per altres nous models de negoci i, en concret, davant l'auge de les criptomonedes

L'economia s'està desplaçant a internet i Hisenda hi va al darrere. L'Agència Tributària, amb Santiago Menéndez al capdavant, intensificarà aquest any el control del frau en els nous models de negoci digitals.

En campanyes anteriors, Hisenda ja havia posat la lupa en el comerç electrònic, però ara va més enllà i també adaptarà els seus sistemes d'informació per prevenir el frau en l'anomenada economia col·laborativa, vigilarà la utilització dels moneders electrònics i estudiarà la incidència fiscal de les monedes digitals. Per lluitar contra el frau en aquests entorns, els inspectors fiscals utilitzaran una de les eines més poderoses de la pròpia economia digital: l'anàlisi de les xarxes mitjançant tècniques de big data, de dades a gran escala.

El Ministeri d'Hisenda va publicar aquesta setmana les directrius generals del pla anual de control tributari i duaner de 2018.

L'Agència Tributària compta amb noves fonts d'informació. D'una banda, disposa de les dades que aporta el Subministrament Immediat d'Informació, que està actiu des de juliol de l'any passat i permet comprovar gairebé en temps real la facturació emesa i rebuda per més de 50.000 empreses que representen el 80% de la facturació global. Amb la utilització d'aquestes dades serà més fàcil controlar les activitats empresarials i professionals ocultes.

Així mateix, l'Agència Tributària també disposa des de setembre de l'any passat d'informació de comptes financers de residents a Espanya en 49 jurisdiccions en el marc del projecte desenvolupat per l'OCDE, el que ajudarà a combatre l'ocultació d'actius a l'estranger.

A més d'intensificar el control a les empreses i als grans patrimonis a l'exterior, Hisenda es fixarà aquest any, espacialment, en l'economia digital, perquè la tecnologia «està impulsant canvis profunds no només en les formes de comerç, sinó, també, en les formes de treball».

Economia col·laborativa

L'Agència Tributària apunta que de manera similar a com s'han desenvolupat maneres d'economia digital en els sectors de lloguer (per exemple amb els pisos turístics d'Airbnb) o en el transport (Uber), progressen actualiment noves maneres de prestació de serveis professionals que configuren un sector de l'economia que ha estat anomenat «gig economy». Amb aquesta expressió es descriu l'activitat per la qual el treballador estableix una relació amb qui requereix dels seus serveis a través d'una pàgina web i desenvolupa un projecte durant un temps, en principi indeterminat.

«Ha proliferat en ocupacions tècniques i cada vegada amb més intensitat en treballs no rutinaris», assenyala l'Agència Tributària, que afegeix que «és necessari disposar de les eines i la informació que permetin poder evitar pràctiques que siguin discriminatòries contra les formes de treball estables, en les quals el treballador gaudeix de la deguda protecció, i assegurar una tributació equitativa».



Comerç electrònic

Els inspectors fiscals posaran la lupa en els nous models de distribució perquè el constant avanç del comerç electrònic impulsa el creixement d'empreses que substitueixen el venedor tradicional en l'emmagatzematge i lliurament dels productes. Així han sorgit noves activitats com la «triangulació d'enviaments», en què les vendes realitzades per una empresa són lliurades per altres, i «botigues de botigues» instal·lades a pàgines web. «De vegades aquest tipus de negocis estan establerts a Espanya i en altres ocasions a altres països de la UE, i cal garantir que la seva tributació és l'adequada», assenyala Hisenda, que també intensificarà les actuacions de control sobre aquells fabricants o prestadors de serveis que comercialitzin els seus béns o serveis a través d'internet per detectar la possible existència de trames fraudulentes constituïdes amb patrons creats per defraudar.



Moneders electrònics

Hisenda destaca que la quantia dels pagaments amb targeta ha superat el volum de retirada de diners en metàl·lic de caixers automàtics i aquest procés s'accelerarà amb l'ús de moneders electrònics i de sistemes de transferències instantànies. «Per això, s'impulsarà l'adaptació dels sistemes d'informació per prevenir el frau», assenyala l'Agència Tributària.



Moneda digital

Hisenda estudiarà la incidència fiscal de noves tecnologies, com blockchain, i, en especial, les monedes digitals. A més, el pla de control assenyala que la utilització pel crim organitzat de la web profunda, o deep web, per al tràfic i comerç de tot tipus de béns il·lícits, així com la utilitzaió de moneda digital tipus bitcoin o similar com a mitjans de pagament, és un dels reptes més exigents actualment. «Per afrontar aquesta amenaça, es potenciarà l'ús per les unitats d'investigació de l'Agència Tributària de les noves tecnologies de recopilació i anàlisi d'informació en tot tipus de xarxes», afirmen.