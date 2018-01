El jutjat de les clàusules sòl de Girona rep 1.397 demandes en 6 mesos

Els advocats catalans van informar ahir que el jutjat de Girona ha rebut prop de 1.400 demandes per les clausules sòl, només en sis mesos de 2017. Entre juny i desembre del 2017 es van presentar un total 18.474 demandes als 4 jutjats catalans especialitzats en la matèria, de les quals 14.601 corresponen a l'únic jutjat especialitzat de Barcelona. A Girona se'n van presentar 1.397, a Tarragona 1.816 i a Lleida 660.

Si es té en compte que el mes d'agost és inhàbil, això suposa una mitjana de 3.079 demandes al mes i 140 demandes diàries presentades per aquests assumptes als quatre jutjats provincials catalans entre juny i desembre del 2017, un ritme que continua igual durant les primeres setmanes del 2018.

L'Advocacia Catalana ja va alertar des del primer moment del col·lapse que es produiria concentrant en un únic jutjat provincial els litigis derivats de les clàusules sòl. Les dades les va donar a conèixer ahir el Consell de l'Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d'Advocats de Catalunya, i que va aprovar per unanimitat impugnar també el nou Pla del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre els jutjats únics provincials per resoldre les demandes per clàusules sòl i altres reclamacions per despeses financeres derivades de la formalització d'hipoteques.

El passat mes de maig el Consell ja va recórrer davant el Tribunal Suprem l'acord del CGPJ de centralitzar en un únic jutjat per província aquests assumptes, alertant del col·lapse que això provocaria.

Ara impugnarà també el nou Pla aprovat pel CGPJ el passat mes de desembre, que, davant el col·lapse, incrementa el nombre de jutges dedicats a resoldre aquests assumptes, però preveu que continuïn centralitzats en només quatre jutjats provincials –en el cas de Catalunya el Jutjat de Primera Instància número 50 Barcelona, el Jutjat de Primera Instància número 8 de Tarragona, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida i el Jutjat de Primera Instància número 3 de Girona- circumstància que obligarà a molts ciutadans a desplaçar-se per defensar els seus drets davant dels tribunals.

El nou Pla substitueix el que el CGPJ va aprovar el passat mes de maig de 2017, que va consistir en l'especialització d'un total de 54 jutjats de primera instància a tot l'Estat Espanyol -un per cada província - que es van posar en marxa l'1 de juny i que des d'aleshores tramiten tots els assumptes referits clàusules sòl i altres reclamacions per despeses financeres derivades de la formalització d'hipoteques.

Reforçats, però centralitzats

Transcorreguts set mesos, i davant la situació de col·lapse d'aquests jutjats, el CGPJ va aprovar, a finals de desembre del 2017, un nou Pla per reforçar, a partir de l'1 de gener del 2018, el nombre de jutges dedicats a resoldre aquests assumptes, que continuaran centralitzats a les capitals de cada província.

L'Advocacia Catalana argumenta que aquest nou Pla perjudica els interessos dels afectats perquè dificulta l'accés a la justícia del ciutadà, que haurà de desplaçar-se i destinar uns recursos econòmics i de temps a l'hora de reclamar els drets, fet que pot generar un efecte dissuasiu.