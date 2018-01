Concentració a Girona per reclamar millores salarials per als funcionaris de l'Estat

Membres del sindicat CSIF s'han concentrat a les portes de la Subdelegació de Girona en el marc de la campanya per reclamar millores salarials per als funcionaris i treballadors de l'Estat. El sindicat reclama que s'equiparin els seus sous amb els de la resta de treballadors públics de les diferents comunitats autònomes. Per això, reclamen al Ministeri que durant els propers tres anys els pressupostos generals incloguin una partida de 200 milions d'euros per "acabar amb aquestes diferències", explica el president del CSIF a Girona, Rafael Sánchez. El col·lectiu també critica que les retallades que han sofert durant la crisi s'han traduït en una pèrdua del 20% del seu poder adquisitiu. Arreu de la demarcació, l'Estat té un miler de treballadors, entre funcionaris i personal laboral.

'Mateix treball, mateix salari. Per la recuperació del poder adquisitiu i l'homologació de sous'. El lema de la pancarta que el CSIF ha desplegat davant la Subdelegació de Girona ja resumia el per què de totes les concentracions que el sindicat ha dut a terme arreu de l'estat espanyol.

"La nostra principal reivindicació és que se'ns equiparin els sous amb els de la resta de treballadors públics de les comunitats autònomes", ha dit el president del CSIF a la demarcació, Rafael Sánchez. De mitjana, el sindicat denuncia que aquestes diferències de salari ronden el 25%.

El CSIF, a més, ha elaborat un informe que hi posa xifres territori per territori. En el cas de Catalunya, concreta Sánchez, en funció de la categoria laboral, "estem parlant de diferències d'entre 3.000 i 20.000 euros al cap de l'any".

Per equiparar sous, el CSIF reclama al Ministeri que durant tres anys inclogui una partida addicional de 200 milions als pressupostos estatals. "Amb les concentracions d'avui volem pressionar el govern espanyol, perquè les diferències salarials entre els treballadors de les diferents comunitats autònomes i nosaltres són molt grans", concreta el president del sindicat a Girona.



20% de pèrdua de poder adquisitiu

En paral·lel, el CSIF també demana que es reverteixin les retallades que l'Estat els ha aplicat durant la crisi, i que calculen que s'han traduït en una pèrdua del 20% del seu poder adquisitiu. A més, el sindicat també demana recuperar les 35 hores setmanals de jornada laboral "com a compensació del què el col·lectiu ha perdut aquests darrers anys", diu Sánchez.

El president del CSIF diu que, d'entrada, el Ministeri d'Hisenda està disposat a parlar sobre aspectes com la jornada laboral o poder tornar a cobrar el 100% del sou en casos de baixa i incapacitat temporal. "Pel què fa a l'equiparació salarial, però, ho vinculen amb la reducció del dèficit, que és l'obsessió del ministre", ha concretat Rafael Sánchez.

Arreu de les comarques gironines hi ha un miler de treballadors que depenen de l'Estat (dels quals 750 són funcionaris i la resta, personal laboral).