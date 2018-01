Girona registra el millor novembre en nombre d'hipoteques des de 2011

Girona va registrar el major nombre d'hipoteques constituïdes al novembre des de 2011. El mes passat, a les comarques de Girona es va situar en 399 contractes, cosa que va suposar l'11,53% menys que a l'octubre i el 5% més que al novembre del 2016.

El capital subscrit per aquestes hipoteques a les comarques gironines va sumar 46,504 milions d'euros, deixant una mitjana de 116.551 euros per contracte hipotecari, el 2,38% menys que al novembre del 2016.

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya es va situar en 4.182 contractes, cosa que suposa el 4,6% més que a l'octubre i el 14,45% més que al novembre del 2016, segons l'institut d'estadística espanyol.

Coincidint en el període de crisi política posterior a la celebració del referèndum de l'1-O, Catalunya encadena set mesos d'increments interanuals de constitució d'hipoteques i al novembre es converteix en l'autonomia espanyola amb el creixement més gran del nombre d'hipoteques en termes anuals. Només quatre autonomies espanyoles van registrar el novembre creixements hipotecaris i en el conjunt de l'estat espanyol el nombre de préstecs per adquirir un habitatge va caure un 3,7%. A les comarques de Barcelona, les hipoteques al novembre van augmentar el 18%.



Catalunya és líder

Les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística sobre constitució d'hipoteques al novembre indiquen que Catalunya és la comunitat líder amb nombre de contractes hipotecaris per adquirir un habitatge, amb un creixement interanual del 14,4%, seguit de Cantàbria amb l'11,4%, la Rioja el 4,1% i Andalusia el 2,4%. Només quatre autonomies van veure com en termes anuals creixien el nombre d'hipoteques.

En el conjunt de l'estat espanyol, es van constituir 24.882 hipoteques sobre habitatges, el 0,7% més que a l'octubre i el 3,7% menys que al novembre del 2016.

Les 24.882 hipoteques constituïdes a l'estat espanyol van sumar un capital de 3.053 milions d'euros, cosa que va deixar una mitjana de 122.703 euros per contracte hipotecari, el 10,74% més que al novembre del 2016.

Les 4.182 hipoteques sobre habitatges constituïdes al mes de novembre a Catalunya, suposen la millor xifra registrada al Principat en un mes de novembre des de l'any 2011.

El capital pendent d'amortitzar per aquestes 4.182 hipoteques constituïdes al novembre a Catalunya suma 574,342 milions d'euros, cosa que deixa una mitjana de 137.337 euros, cosa que suposa el 6,17% més que al novembre del 2016.

Per demarcacions, a tots els territoris del Principat s'observa un creixement del nombre d'hipoteques en termes anuals, amb l'excepció de Lleida, on el nombre de contractes hipotecaris va retrocedir en 2%.