L'economia espanyola creix un 3,1% el 2017, dues dècimes menys que el 2016

L'economia espanyola consolida la tendència de desacceleració iniciada el tercer trimestre, segons confirmen les estimacions avançades del PIB trimestral publicades per l'INE. La informació avançada sobre el comportament del PIB espanyol indica que en el quart trimestre del 2017 l'economia va créixer el 0,7% en relació amb el tercer trimestre, cosa que suposa una dècima menys que l'augment intertrimestral del tercer trimestre (0,8%) i dues dècimes menys que el creixement del segon trimestre (0,9%).

L'any 2017 va tancar amb una taxa interanual del 3,1%, cosa que suposa dues dècimes menys que la taxa interanual del 2016 que es va situar en el 3,3%, segons l'INE.

L'economia espanyola encadena 16 trimestres de creixements internanuals i 17 trimestres en augments intertrimestrals, segons la sèrie de l'INE.

El tancament del 2017, amb el 3,1% de taxa interanual, suposa la taxa més baixa en un tancament d'exercici des de l'any 2014, quan l'economia va augmentar l'1,4%. El 2015 el PIB anual va créixer del 3,4% i el 2016 el 3,3%.

L'INE adverteix que les dades publicades aquest dimarts corresponen a una estimació avançada de la Comptabilitat Nacional Trimestral de l'economia espanyola, que es publicarà l'1 de març pròxim.

En la pròxima publicació de l'evolució del PIB espanyol l'1 de març es donaran a conèixer en detall els diferents comportaments dels components de la demanda interna i externa corresponents al quart trimestre i al tancament del 2017.



De Guindos, esperançat

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, veu «positiu» el creixement (+3,1%) en 2017 i creu que Espanya inicia 2018 amb la «inèrcia» dels últims trimestres i podria registrar un avanç del PIB proper al 3% per quart any consecutiu, si bé va indicar que es necessiten dos anys més de creixement similar perquè abandoni definitivament la crisi.

De Guindos va destacar que l'economia ha crescut per tercer any consecutiu per sobre del 3%. «És un creixement equilibrat, amb aportació del sector exterior, de la demanda domèstica i un resultat molt positiu en termes de creació d'ocupació, amb pràcticament mig milió de llocs de treball», va subratllar De Guindos, qui va celebrat les dades «positives» que suposen també el superàvit per compte corrent i una inflació «reduïda».

De Guindos va indicar que la dada de creixement de 2017 ha posat de manifest que es necessiten dos anys més de creixement en aquest entorn perquè Espanya deixi «definitivament» enrere la crisi tant en termes d'ocupació com de creixement econòmic.

Un de les primeres reaccions a les dades oficials va ser de la Cambra de Comerç de Barcelona, que afirma que l'impacte de la situació política en l'economia ha estat fins ara «limitat»,com va explicar el seu president, Miquel Valls,

De fet, l'organisme estima que, tot i que en el darrer trimestre l'economia catalana va créixer per sota de l'espanyola (un 0,5% enfront d'un 0,7%), en el seu conjunt el 2017 el PIB a Catalunya va augmentar un 3,2%, una dècima per sobre del conjunt de l'Estat.

De cara al 2018, millora en dues dècimes el creixement previst anteriorment, fins al 2,7%, però alerta dels «danys» que pot causar en l'economia que no s'arribi a constituir el govern de la Generalitat.