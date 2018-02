Catalunya va ser la segona regió on més obra pública es va licitar, amb 451 milions d'euros, un 9,3% més

La licitació d'obra pública es va disparar un 39% el passat any, quan el conjunt de les administracions públiques van promoure projectes per valor de 12.847 milions d'euros, amb el que va tornar així a créixer després de dos anys de caiguda, segons va informar la patronal de grans constructores i concessionàries Seopán.

Les regions van licitar treballs per 3.911 milions, un 37,6% per cent més, malgrat els descensos registrats a Aragó i Balears. Catalunya va ser la segona regió on més obra es va licitar, amb 451 milions d'euros, un 9,3% més, per darrere de la Comunitat de Madrid (826,8 milions, un 24,4% més).

Per la seva banda, Foment va treure a concurs obres per 3.028 milions, gràcies a l'impuls donat en els últims mesos de l'any a la licitació de treballs d'AVE, que a tancament d'any van sumar 942 milions i gairebé es multipliquen per quatre. Els de carreteres es van elevar un 10,6%, fins als 1.011 milions.

Quant a les obres de ports i aeroports, que financen Ports de l'Estat i Aena i, per tant, no es paguen amb el pressupost públic, van presentar diferent evolució. Les d'aeròdroms van créixer un 8% i les portuàries, van caure un 39,7%.

Pel que fa a l'administració que ha fet el concurs, l'increment és fruit de l'impuls donat a la inversió en obres per les comunitats autònomes i els ajuntaments, que van engegar el 70% dels projectes del país. El Ministeri de Foment, principal òrgan inversor de l'Administració central, va promoure un altre 23% de la licitació total. El Departament que dirigeix Íñigo de la Serna va accelerar l'engegada de noves obres en els tres últims mesos de l'any i va aconseguir així saldar l'exercici amb un augment del 15,3%, fins a 3.028 milions.

Malgrat tot això, la patronal constructora assenyala que la licitació pública es manté en "nivells propers als mínims històrics".

Segons les seves dades, l'obra promoguda en 2017 va aconseguir suposar més d'un punt percentual del PIB espanyol, en concret un 1,1%, després de dos anys per sota d'aquesta cota.

Seopan subratlla que és encara inferior a la del 2,6% del PIB que l'obra pública ha suposat a Espanya en les dues últimes dècades. Així mateix, està lluny dels màxims històrics registrats en 2006 i 2007, quan es treien a concurs obres per més de 40.000 milions.