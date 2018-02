Hisenda «pesca» 1.500 piscines il·legals en 77 pobles de Girona

Hisenda tot ho sap, tot ho veu, i tot s'ho cobra. Amnisties fiscals (ben discutibles) per a grans fortunes a banda, el fisc no en perdona ni una. Zero. Amb la posada al dia del cadastre iniciada el 2016 el ministeri que dirigeix l'implacable Cristóbal Montoro ha «pescat» 1.519 piscines il·legals –no declarades– en els 77 municipis de Girona on el rastreig s'ha donat per conclòs. Mil cinc-cents propietaris que pagaran més en concepte de l'Impost de Béns Immobles, el tan temut IBI. Amb l'ajuda de drons, fins i tot, Hisenda ha revisat la situació cadastral de 370.074 finques a la província; 289.387 d'urbanes i 80.687 de rústiques. De totes aquestes, 24.899 no estaven al dia; la gran majoria es troben en sòl urbà (23.111), mentre que la resta, en sòl rústic (1.788).

La meitat, rehabilitacions

Més: per tipus d'edificacions o de terrenys, el 27,47% de les regularitzacions culminades pel ministeri a la província –el procediment ha finalitzat en el 35% dels 221 municipis que en formen part– corresponen a edificis de nova construcció; el 49,48%, a immobles que han estat bé ampliats, bé rehabilitats; el 16, 94%, a finques rehabilitades o que han canviat d'ús i el 6,11% a piscines.

En termes relatius, el poble que ha legalitzat més piscines és Sant Julià de Ramis. Allà, de les 259 finques regularitzades el 38,95% són piscines, cent de clavades, segons les dades facilitades pel Ministeri. En termes absoluts, però, s'emporta la palma Castelló d'Empúries: allà, fins ara, hi havia 283 piscines no declarades (la dada equival al 16,84% de les regulartizacions dutes a terme per Hisenda).

Riells i Viabrea i Vilafant

Destacable resulta també l'«aparició» de piscines que no existien a ulls de l'administració tributària a Riells i Viabrea, on s'ha actualitzat el valor cadastral de 361 finques: els drons d'Hisenda n'han fet aflorar 95, xifra que equival al 26,37% del total de regularitzacions. A Vilafant, dels 312 immobles posats al dia el 24,28% també són piscines, 75 en total. Ho són també el 20% de les finques actualitzades a Forallac i a Sant Martí Vell: en el primer municipi, la revisió cadastral ha detectat 43 piscines que no estaven declarades; en el segon, setze.

Hisenda va impulsar el «procediment de regularització» per incorporar al cadastre «els immobles urbans i els immobles rústics amb construcció, així com les alteracions de les seves característiques», en els supòsits d'«incompliment de l'obligació de delcarar de forma completa i correcta les circumstàncies determinants d'una alta –en el cas de les noves construccions– o d'una modificació –rehabilitacions i reformes». La finalitat: «garantir l'adequada concordança de la descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat immobiliària», és a dir, per tal que els propietaris paguin el que toca per llei.

Figueres i Sant Feliu de Guíxols

Pel que fa a nombre de finques actualitzades, dels 77 municipis on aquest procés s'ha donat per finalitzat, Figueres, amb 2.671 regularitzacions, i Sant Feliu de Guíxols, amb 2.760, lideren el rànquing a tenor de l'estadística del Ministeri. A continuació s'hi situen Castelló d'Empúries (1.670 immobles); Calonge (1.259); Olot (1.160); Caldes de Malavella (1.014); Blanes (573); Arbúcies (560); Camprodon (530) i Cadaqués (478). Sant Gregori, amb 439 immobles regularitzats, Begur, amb 426, Peralada, amb 371 i Viladrau, a la comarca d'Osona, amb 351, també ocupen posicions avançades. Es tracta de municipis amb un proporció considerable de segones residències.