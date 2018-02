La inflació se situa en el 0,5%, la taxa més baixa en 16 mesos

La taxa de la inflació en el mes de gener al conjunt de l'estat espanyol s'ha situat en el 0,5%, cosa que suposa sis dècimes menys que l'1,1% registrat al desembre, segons la informació publicada ahir per l'indicador avançat dels preus al consum. La taxa és la més baixa per a l'estat espanyol des del setembre del 2016, segons la sèrie de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El descens de la taxa anual de la inflació a l'Estat s'explica per la baixada de preus a la factura elèctrica en aquest gener en contrast amb l'increment que es va observar al gener de l'any passat. En termes mensuals, el mes de gener els preus van baixar l'1,1% en relació amb al desembre, entre d'altres factors per l'impacte de les rebaixes.

Les dades avançades s'han de confirmar pel mateix INE el 15 de febrer pròxim quan es publiquin les xifres definitives del comportament de la cistella de la compra. En aquesta informació definitiva també hi haurà el detall del comportament de la inflació per comunitats autònomes.