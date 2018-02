Rubau obté l'adjudicació d'un tram d'autopista a Polònia per 120 MEUR

La gironina Grup Rubau consolida presència a Polònia, on ha obtingut l'adjudicació d'un tram d'autopista per 120 milions d'euros (MEUR). La Direcció de Carreteres i Autopistes Nacionals del país (la GDDKiA) li ha encarregat construir 20 quilòmetres de la S61, que formarà part de la ruta Via Bàltica, una carretera internacional que va des de Polònia a Lituània, Letònia i Estònia.

El contracte es va formalitzar dimarts a Varsòvia i s'estima que les obres durin cap a dos anys i mig. Amb aquest tram de la S61, Grup Rubau amplia la seva cartera de projectes viaris i ferroviàries al país bàltic, on va desembarcar-hi l'any 2011. Fins ara, el govern polonès li ha encarregat obres que superen els 400 milions d'euros d'inversió.

Grup Rubau ha rebut aquest nou encàrrec just quan està a punt d'acabar una altra obra viària per a la a la GDDKiA. Es tracta de l'ampliació de la carretera nacional 8 i la seva conversió en autovia al tram que va del Voivodato de Mazovia fins a la intersecció de la circumval·lació de Zambrów. L'obra ha suposat una inversió de més de 120 MEUR i es va obrir al trànsit el passat 22 de desembre, després de dos anys d'obres. En aquests moments, s'estan finalitzant els acabats de les vies laterals.

Grup Rubau és present al mercat polonès des del 2011. Al país bàltic, la constructora gironina ja hi ha fet diverses carreteres, línies ferroviàries, ponts i hangars d'aeroports. Fins ara, per exemple, Grup Rubau ha modernitzat uns 130 quilòmetres de vies de tren al país (unes obres que han superat els 80 MEUR d'inversió). A més, també ha construir un pont de 108 metres sobre el riu So?a a ?ywiec (amb un valor de contracte d'uns 10 MEUR).



Més adjudicacions

L'agost de l'any passat, Grup Rubau va signar un altre contracte amb la GDDKiA per construir un nou tram de la carretera S7 entre l'aeroport de Varsòvia i Lesznowola. L'obra ha de millorar el trànsit entre la capital de Polònia, Cracòvia i la frontera sud del país. A més, també ha de permetre descongestionar l'elevat trànsit que suporta Varsòvia. El nou tram de la S7 farà 6,5 quilòmetres i comprèn dos enllaços (els de Lotnisko Ok?cie i Lesznowola). L'obra té un termini d'execució de tres anys i un pressupost de 60 MEUR. Actualment, Grup Rubau n'està redactant el projecte.

D'altra banda, al juny del 2017, la constructora gironina va aconseguir una altra adjudicació a Polònia. Aquesta, conjuntament amb la gallega COPASA. Es tracta de la modernització de la línia de tren 353 en un tram de 143 quilòmetres. En concret, el trajecte entre Jab?onowo Pomorskie i I?awa-Olsztyn-Korsze (situat a la regió polonesa de Warmia i Masuria, al nord-oest del país). L'obra durarà cap a un any i mig i compta amb un pressupost de més de 18 milions d'euros.