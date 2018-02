González (BBVA) creu que recuperar el rescat és impossible

El president de BBVA, Francisco González, va afirmar durant la presentació dels resultats de 2017, que és necessari «ser realistes» i «abandonar el discurs» que es recuperarà el rescat financer perquè «és impossible». «Cal ser realistes, dir que privatitzarem Bankia quan convingui al país, però no intentar recuperar alguna cosa que no serà recuperable, és impossible passi el que passi», va assenyalar González, per qui es tracta d'«un tema molt polític i molt complicat». «Parlar d'horitzons temporals de 2020 o 2021 és impossible», va indicar.

Pel que fa a una hipotètica compra de Bankia per part de BBVA, González va dir que a ell «ningú l'ha demanat» i va apuntar que una adquisició així consumiria molts recursos a l'entitat i el cost d'oportunitat de sortir del tema digital seria important.