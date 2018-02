Josep Oliu (Banc Sabadell): "No em sento exiliat"

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat aquest divendres no sentir-se "exiliat" després del trasllat de la seu social de l'entitat a la ciutat d'Alacant davant la incertesa econòmica i política que va deslligar la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre a Catalunya.

"No em sento exiliat i el banc tampoc, ho sentiria si hagués de viure fora d'Espanya", ha indicat el president de Sabadell, que se sent "molt còmode" tant a Alacant, on està la seu social de l'entitat, com a Barcelona, on es troba la seu operativa principal, i a Madrid, on se situa el gabinet de presidència, segons ha explicat.

Preguntat per la possibilitat de fer marxa enrere i tornar a traslladar la seu social de l'entitat a Catalunya, Oliu ha explicat que és "complicat". "Per traslladar el domicili social hauria d'existir una raó de molt de pes com la que ja ens va portar a canviar-lo", ha asseverat Oliu.



Recuperació dels dipòsits

Oliu ha assegurat que la fuga de dipòsits que va experimentar l'entitat arran de la celebració del referèndum independentista s'ha recuperat "totalment". De fet, el president del banc català ha informat que la xifra total de dipòsits a tancament de l'exercici del 2017 s'ha situat 1.200 milions d'euros per sobre del seu nivell a tancament de setembre, abans de la celebració del referèndum independentista a Catalunya de l'1-O, esdeveniment que va deslligar un clima d'incertesa econòmica i política a la regió.



801 milions d'euros de benefici

El grup Banc Sabadell tanca l'exercici del 2017 amb un benefici net atribuït de 801,5 milions d'euros, un 12,8% més que en el 2016. L'entitat presidida per Josep Oliu assegura que amb aquest resultat es compleix amb l'objectiu anunciat pel banc. El marge d'interessos del grup es va situar 3.802,4 milions d'euros, el 0,9% menys que en el 2016 (1% més a tipus de canvi constant) mentre que els ingressos per comissions s'enfilen fins els 1.223,4 milions d'euros, el 6,5% més (el 7,4% més sense l'efecte de divises). Banc Sabadell creix un 12,8% en beneficis després de destinar 2.196,4 milions d'euros a dotacions per insolvències i altres deterioraments, el 53,9% més que les dotacions del 2016.