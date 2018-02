Les matriculacions de vehicles creixen el mes de gener un 21% a Girona

El nombre de matriculacions de vehicles augmenta al gener un 21% en relació amb el mateix mes de l'any passat a les comarques gironines. En el conjunt de l'estat espanyol les vendes de cotxes s'incrementen un 20% i se situen en xifres corresponents al 2008, a l'inici de la crisi.

A Girona les vendes al gener s'han incrementat un 21,56% fins a les 1.511 unitats. A Catalunya al gener es van situar en 15.368 unitats, xifra que suposa el 14,4% en relació amb el gener de l'any passat, segons les dades publicades per la patronal dels fabricants d'automòbils Anfac.

En el conjunt de l'estat espanyol les vendes de cotxes van sumar al gener 101.661 turismes, el 20,3% més que al gener del 2016. Anfac assegura que el mercat de l'automòbil espanyol es va recuperant «a poc a poc» com es constata en el fet que aquest gener les xifres registrades se situen en nivells registrats l'any 2008, just a l'inici de la crisi. Anfac explica que les xifres d'aquest gener a l'Estat encara estan un 12,7% per sota del gener del 2007.

Per demarcacions, durant el gener a Barcelona les vendes de cotxes han arribat fins a les 11.842 unitats amb un increment del 13,04% respecte al mateix mes del 2017; a Lleida les vendes han assolit les 599 unitats, el 5,46% més; a Tarragona les matriculacions han assolit les 1.416 unitats, que suposa un 23,02% més que l'any passat. Girona se situa just en segon lloc darrere de Tarragona.

Augmenten les empreses

El comunicat d'Anfac indica que el canal de particulars a l'Estat va vendre un total de 52.253 turismes, un 15,6% més que al gener del 2016. El canal empreses va vendre 33.189 unitats, el 26,4% més que el gener del 2016 i el mercat d'empreses de lloguer va fer compres de 16.219 cotxes, el 24% més que l'any anterior.

Adolfo Randulfe, director de comunicació d'Anfac, ha explicat que «l'any arrenca amb una xifra de matriculacions per sobre de les esperades» i col·loca les vendes en xifres equivalents al gener del 2008 quan va començar la crisi.