Trobades llampec amb inversors per enlairar empreses emergents

Projecte europeu. La jornada de Girona s'emmarca dins el programa CCI PirineusMed, que vol potenciar les relacions de l'empresariat dins l'espai transfronterer. La iniciativa, en què participen les quatre cambres de comerç, va començar el maig del 2016.

l darrere d'un emprenedor, sovint hi ha una idea innovadora. Però perquè una empresa emergent (en anglès, una start-up) s'acabi enlairant, calen inversors que s'ha d'anar a buscar a l'exterior. Amb l'objectiu de posar en contacte idees i finançament, la Cambra de Comerç de Girona va organitzar una jornada a l'Auditori.

El programa abasta diverses branques i, la jornada organitzada a Girona,es va posar el focus damunt les start-up i la manera com poden accedir a finançament. Hi van prendre part més de 300 inscrits, dels quals la meitat són empresaris i emprenedors de la demarcació. La resta, van vindre des dels diferents territoris que comparteixen el CCI PirineusMed.

Durant el matí, la jornada va girar al voltant de diverses conferències i taules rodones. Entre els ponents que hi van prendre part hi havia el cofundador de Wallapop Sergi García Pino, el director de la plataforma d'Start-up de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, Esteban Redolfi, o el president del Culinary Institute of Barcelona, Ferran Fisas.

I a la tarda, arriba el moment clau en què inversors i emprenedors es troben cara a cara. La fórmula escollida és la de les trobades llampec –conegudes com a 'speed dating'. Durant dos minuts, l'emprenedor ha de vendre la idea que ha convertit en negoci. Si capta l'atenció de l'inversor, vindran més trobades per lligar el finançament.

Entre els inversors que van prendre part a la jornada hi havia l'andorrà Francesc Mora. Explica que, normalment, solen aportar un finançament que ronda els 60.000 euros (o bé sols o bé en grup). «Entrem com a socis a l'empresa, però a més ajudem amb els nostres coneixements a què els emprenedors avancin; per això se'ns coneix també amb el nom de 'business angels'», concreta.

Mora explica que els emprenedors d'avui dia solen tenir entre 30 i 40 anys i ja han passat per alguna feina abans de decidir tirar endavant un negoci. «I pel què fa a sectors, n'hi ha molta varietat: tecnologia, comerç electrònic, intel·ligència artificial, turisme, salut... La base de les start-up és molt àmplia», diu l'inversor andorrà.



Piscines i llogar pis

Als speed dating que es van fer a Girona hi havia 90 inscrits, entre inversors i emprenedors. Dins aquest darrer grup, els perfils eren diversos. I alguns, com és el cas d'en Paul Costaseca, van creuar els Pirineus per intentar captar finançament.

Costaseca és de Perpinyà i l'any 2015 va crear Flipr, una empresa tecnològica que ha creat un sistema en temps real per conèixer la qualitat de l'aigua de les piscines. El dispositiu envia directament la informació al mòbil del client. Fins ara, ja n'han venut 1.600 unitats i a partir d'aquest estiu, volen estendre's a Catalunya, arreu d'Europa i fins i tot també es plantegen fer el salt a l'altra banda de l'Atlàntic.

«Busquem entre 3 i 5 milions d'euros de finançament; per una banda, per expandir-nos, i per l'altra, per poder contractar químics i investigadors, perquè també volem centrar-nos en les analítiques de l'aigua», concreta Costaseca. «Busquem nombrosos inversors a qui els hi atregui el nostre projecte: catalans, francesos, espanyols, italians...», explica.

Entre els projectes que busquen finançament també n'hi ha amb segell gironí. Aquest és el cas de la plataforma 'De pis en pis', creada entre d'altres per Víctor Domínguez. Aquest emprenedor de 27 anys explica que el projecte sorgeix d'una necessitat: la que tenen moltes persones de trobar un pis de lloguer o bé d'arrendar una habitació.

'De pis en pis' allò que fa és posar-los en contacte uns i altres, tenint en compte les seves afinitats. «Per exemple, a dues estudiants de 22 anys que tinguin una habitació per llogar, les ajudem a trobar algú que respongui a aquest perfil», concreta Domínguez.

Després d'un temps en període de proves, 'De pis en pis' es va constituir com a societat a finals del 2017 i a dia d'avui, explica Domínguez, «ja hem detectat que 50.000 persones a Catalunya, Aragó i Madrid han aconseguit trobar finançament gràcies a la nostra plataforma».

«Ens movem en el camp de l'economia col·laborativa i ens dirigim als que busquen o ofereixen allotjament en pisos compartits», diu Víctor Domínguez. 'De pis en pis' busca un finançament mínim de 70.000 euros per impulsar-se. La plataforma es pot fer servir de manera gratuïta, però s'ha de pagar per determinats serveis (per exemple, trobar un llogater en menys de 24 hores).