Agroseguro abona 3,2 milions als ramaders perjudicats per la sequera

Agroseguro ha abonat 3,2 milions d'euros als ramaders catalans pels danys en les pastures ocasionades com a conseqüència de la sequera registrada durant el 2017. Al conjunt de l'Estat, la companyia asseguradora ha pagat un total de 49,16 milions d'euros per aquest concepte, la majoria a Extremadura (32,28 milions) tot i que la majoria de comunitats s'han vist afectades. Destaca el fet que tots els ramaders que havien contractat l'assegurança de compensació per pèrdua de pastures han tingut sinistre. Cal tenir en compte que aquesta assegurança és indexada, és a dir que no es porta a terme un procés de peritatge pròpiament dit sinó que l'existència o no de sinistre i la seva intensitat, i per tant l'import a indemnitzar, es determinen a partir d'un índex de vegetació (NDVI) la mediació del qual es realitza mitjançant l'ús d'un satèl·lit.

A les comarques gironines, els conreus no s'han vist especialment afectats per la falta d'aigua. El coordinador d'Unió de Pagesos (UP) a Girona, Xavier Frigola, ha explicat que les pluges generals i «generoses» que es van registrar el passat 7 de gener van permetre al sector respirar més alleugerit tot i que ha admès que, uns dies abans, estaven «nerviosos». «Portàvem dos mesos i mig de sequera i vèiem que la collita podia anar molt malament», ha remarcat.