CaixaBank obté el millor benefici de la seva història amb 1.684 milions el 2017

CaixaBank va obtenir en l'exercici 2017 un benefici atribuït de 1.684 milions d'euros, la qual cosa representa un augment del 60,9% respecte al 2016 i el millor resultat anual en la història de l'entitat, segons van informar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat de CaixaBank a Espanya ha aconseguit els 1.508 milions d'euros, un 44,1% més, mentre que el banc portuguès BPI -integrat des del febrer- contribueix al benefici amb 176 milions.

El marge brut s'ha situat en 8.222 milions (+5,1%) per la major generació d'ingressos bàsics del negoci bancari -marge d'interessos (+14,2%), comissions (+19,5%) i ingressos del negoci d'assegurances-, que augmenten un 18% en el grup i un 8% en CaixaBank, i també per la incorporació de BPI.

El 96% dels ingressos procedeixen de l'activitat bancària bàsica, després de la menor activitat per operacions financeres (-66,7%) i la menor contribució de les participades (-21%). La rendibilitat del grup millora en 280 punts bàsics i se situa en el 8,4%, lleugerament per sota del 9% de rendibilitat que està fixat en l'objectiu del Pla Estratègic.

Les despeses d'administració i amortització recurrents han augmentat en un 11,8%, aconseguint els 4.467 milions, la qual cosa el banc ha atribuït principalment a la incorporació de BPI, ja que s'han registrat 110 milions de costos extraordinaris associats al banc portuguès. Els ingressos de la cartera de participades s'han reduït en un 21%, fins als 653 milions, reflex, entre uns altres, del menor dividend de Telefónica, canvis de perímetre i la venda del 2% de la participació de BPI en BFA (-97 milions atribuïts) registrat el gener abans de la presa de control.

En el grup, els recursos totals de clients s'han situat en els 349.458 milions, amb un augment del 15% després de la incorporació de BPI (que contribueix amb 34.963 milions més, un 11,5% més), i a CaixaBank s'han incrementat en un 3,5% en el conjunt de l'any, mentre que es van mantenir estables en l'últim trimestre (-0,2%).

En la roda de premsa de presentació dels resultats a la seu del banc a València, Jordi Gual va fer una valoració global molt positiva i va subratllar que CaixaBank ha seguit guanyant quotes de mercat i ha registrat un benefici rècord malgrat un context encara amb tipus d'interès en mínims històrics i «havent de fer front a circumstàncies complexes».

La presentació també va comptar amb el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, qui va apuntar que l'entitat ha abonat fins ara 241 milions d'euros a clients que han presentat reclamacions per clàusules sòl. Gortázar també va apuntar que CaixaBank està «analitzant» la paralització dels pagaments per abonar la indemnització pel tancament de l'emmagatzematge de gas Castor a la societat promotora Escal-UGS, participada per ACS, per trobar una solució.