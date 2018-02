Estudi per reduir les captures de peix per arrossegament no volgudes

Investigadors del Centre Tecnològic Expert en Innovació Marina i Alimentària Azti estudien com minimitzar les captures de peixos no desitjades en les pesqueres d'arrossegament de fons, amb l'objectiu d'afavorir l'adaptació de l'activitat de les flotes d'arrossegament del Golf de Biscaia i del Nord-oest ibèric a la nova regulació europea coneguda com a Obligació de Desembarcament. Aquesta normativa suposarà «enfrontar-se a canvis operatius» que representen «importants reptes», ha explicat el centre basc.

Amb aquest objectiu, s'ha engegat el projecte MenDes que duran a terme, al llarg de 2018, Azti, l'Organització de Productors de Pesca d'Altura de Ondarroa (OPPAO) i l'Organització de Productors de Pesca Fresca del Port i Ria de Marín (Opromar). La iniciativa compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, a través del Programa Pleamar, cofinançat pel Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El centre tecnològic expert en innovació marina i alimetària explicat que el Parlament i el Consell Europeu van establir en 2013 les bases d'una política per reduir les captures no desitjades i eliminar els descartis a Europa, segons un esquema d'implantació progressiva de la regulació coneguda com a Obligació de Desembarcament entre 2015 i 2018.

Aquest reglament i les seves mesures de reducció i supressió dels descarts suposen per a la flota d'arrossegament «importants canvis operatius, que impliquen nous reptes per a les empreses pesqueres», indica. Davant d'aquest escenari, Azti, OPPAO i Opromar busquen «proporcionar instruments» a les empreses associades a les organitzacions de productors, de manera que puguin adaptar-se a la nova regulació, «assegurant la seva sostenibilitat futura». El Projecte MenDes seguirà un enfocament multidisciplinari tecnològic i científic en la cerca d'alternatives d'adaptació de la flota de pesca d'arrossegament a la regulació. En aquest sentit, es durà a terme un diagnòstic de la problemàtica de la flota lligat al compliment de la regulació .

Dins del pla de treball, s'inclou la realització de proves de pesca experimental amb les arts d'arrossegament de tipus comercial, equipades amb dispositius selectius, per poder quantificar l'efecte selectiu en termes de reducció de la captura no desitjada de les espècies limitants i també l'efecte en la captura de les espècies objectiu de la pesquera, han detallat els seus responsables. Al llarg de l'any, també s'avaluaran els efectes del maneig a bord de la captura retinguda no desitjada, lligada al compliment de la normativa.