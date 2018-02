L'empresariat turístic de la Costa Brava denuncia "afany recaptatori" en les inspeccions que reben els establiments

El turisme de la Costa Brava denuncia "afany recaptatori" en les inspeccions que reben els establiments, per part de l'administració. Des del Grup Costa Brava Centre asseguren que algunes de les sancions són "absolutament desproporcionades" en relació a la falta que han comès. El gerent de l'entitat, Martí Sabrià, assenyala que l'empresariat del litoral gironí està "molt compromès" i és "molt legalista" amb les normatives. Sabrià també lamenta que l'exigència i el nombre de visites que reben per part dels funcionaris sigui la més alta de tot l'Estat. "Ens agradaria que tots tinguéssim el mateix tracte, però estem acostumats a ser una zona amb permanents inspeccions", assenyala. Tot plegat després d'un 2017 que el gerent assegura que ha estat "molt positiu" per les empreses turístiques i hostaleres de la Costa Brava, malgrat el procés sobiranista i la incertesa política, que segons Sabrià "no ha tingut incidència".