El nombre de bitllets de 500 va caure fins als 38 milions d'unitats al desembre

El nombre de bitllets de 500 euros posats en circulació es va situar el desembre de l'any passat en 38 milions d'euros, un milió menys que un mes abans, fet pel qual continua la progressió a la baixa des que va començar la crisi econòmica, situant-se en mínims des de mitjans 2003.

D'aquesta manera, l'import de tots els bitllets de 500 euros baixa a 19.000 milions d'euros, segons les dades publicades pel Banc d'Espanya, després de la decisió adoptada pel consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) a principis de maig de l'any passat de deixar de produir bitllets de 500 euros des de finals de 2018, encara que aquest paper seguirà sent forma de pagament legal. La decisió es deu a la «creixent preocupació» a l'opinió pública pel fet que estan sent utilitzats per a activitats delictives, com la corrupció o el finançament del terrorisme.

En canvi, el nombre de bitllets de 50 euros en circulació es va incrementar al desembre, fins a situar-se en 1.067 milions, 37 milions més que un mes abans. De fet, la xifra és un 5,7% superior a la de fa un any, ja que en els últims exercicis, almenys, des de 2010, ha anat incrementant-se. L'import al desembre d'aquests bitllets va arribar als 53.350 milions d'euros.

Per la seva banda, l'import dels bitllets de 200 euros es va situar en el dotzè mes de l'any 2017 en 1.800 milions d'euros, amb 9 milions d'unitats, el mateix que al novembre. En el cas dels bitllets de 100 euros, es va incrementar la bretxa entre bitllets distribuïts i bitllets retirats al desembre, després que les entitats que operen a Espanya lliuressin al Banc d'Espanya més bitllets dels que es van posar en circulació. En concret, la diferència entre els bitllets distribuïts i els retirats al desembre va ser de 36 milions d'unitats, un milió més que al novembre.



Els bitllets dels turistes

Aquesta situació es pot deure al fet que Espanya sigui un receptor de turisme i la possibilitat que els turistes hagin portat en l'últim any a Espanya molts bitllets d'aquest tipus, segons va apuntar el Banc d'Espanya quan es va produir el primer descens el febrer de l'any 2015. Bona part dels diners dels turistes acaba a les entitats de crèdit, que retornen part d'aquests bitllets al Banc d'Espanya perquè no en necessiten tants per fer front a les necessitats de liquiditat dels seus clients.

Quant als bitllets de 10 i 20 euros, el saldo net entre allò distribuït i les devolucions també va ser negatiu, però es va reduir respecte el novembre en els dos casos. La bretxa va ser de 1.277 milions de bitllets en el primer cas i de 1.717 milions de bitllets en el cas dels bitllets de 20 euros.

Finalment, l'efectiu total posat en circulació pel Banc d'Espanya es va situar en 27.372 milions d'euros (22.910 milions d'euros en bitllets i 4.462 milions en monedes) a l'onzè mes de l'any, un 25,2% menys que en el mateix mes de 2016.