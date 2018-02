Posposada al 2019 la reducció a la meitat de pobles amb «limitacions naturals»

El Departament d'Agricultura ha decidit aturar la reducció del suport als productors professionals de la trentena de municipis que enguany havien de deixar de tenir la consideració de zona amb limitacions naturals (ZLN), segons han explicat des de JARC, sindicat des del qual han celebrat la decisió de la conselleria. Aquesta modificació, que deriva de l'aplicació d'una directriu europea, finalment es començarà a aplicar a Catalunya el 2019, fet que segons l'organització agrària «donarà temps a tornar a avaluar els criteris que determinen pertànyer a una ZNL». La pèrdua de la consideració de zona amb limitació natural comportarà per als productors dels municipis afectats deixar de percebre progressivament l'ajut específic per compensar aquesta situació i no tindran prioritat per accedir a mesures de suport com ara les adreçades a fer inversions o a la incorporació de joves. Les comarques que es que es veuran afectades són les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Segrià.

Fa un mes JARC va advertir que les modificacions proposades per Agricultura comportarien reduir a la meitat les poblacions de Catalunya «que mereixen un tracte diferenciat per assegurar el manteniment de l'activitat agrària», passant de 66 a 31. Segons el sindicat, els pagesos dels municipis que perdien la condició de ZLN deixaven de percebre progressivament l'ajut que compensava la seva situació, que oscil·la entre 48 i 68 euros per hectàrea. A aquesta pèrdua, calia sumar-li el fet de deixar de tenir prioritat en uns ajuts que JARC considera «essencials» per al camp, com serien els que s'adrecen a donar suport a les inversions o a la incorporació de joves. L'organització agrària, recorda, que «tenint en compte que per als tres anys vinents segur que faltaran diners per donar resposta a totes les necessitat d'inversió o d'incorporació de joves, reduir encara més les possibilitats de poder-hi optar és una molt mala notícia». Les comarques més afectades per aquest canvi de criteri són les Garrigues (-20), la Ribera d'Ebre (-13), el Priorat (-13), el Segrià (-8), la Terra Alta (-8) i el Solsonès (-1), comarques on alguns dels seus municipis deixaran de ser zona amb limitacions naturals. Està previst que s'incorporin algunes poblacions de comarques que fins ara no es consideraven ZLN, com serien l'Anoia (+6), el Bages (+4), la Selva (+4), la Segarra (+3) i el Baix Camp (+3).