El preu de l'habitatge de segona mà va créixer un 10,5% el 2017 a Catalunya

El preu de l'habitatge de segona mà va experimentar un increment del 10,5% el 2017 a Catalunya i es va situar en els 2.310 euros per metre quadrat a tancament d'any, segons les dades de l'Índex Immobiliari de Fotocasa. Aquest valor està un 33,2% per sobre de la mitjana espanyola, que al desembre es va situar en els 1.733 euros per metre quadrat. «El 2017 ha tornat a despertar l'interès i la confiança en el mercat de l'habitatge com a conseqüència de la millora del context econòmic i la consolidació del finançament. I això ha tingut un trasllat directe als preus, com ho reflecteix el fet que hem tancat el 2017 amb el major increment mitjà interanual des de 2006», assegura la directora d'Estudis de Fotocasa, Beatriz Toribio.

«Les dades de Fotocasa també demostren que la recuperació del sector va per zones i que els majors increments es registren a Catalunya, Madrid, les Illes Balears i Canàries, amb augments interanuals del 7% al 15%, mentre que a la resta de l'estat els preus es mouen a diferents ritmes i fins i tot continuen les caigudes en algunes regions del nord», conclou Toribio.

D'aquesta manera, en el rànquing de comunitats amb el preu mitjà de l'habitatge més alt, Catalunya ocupa la tercera posició, només superada per Madrid i el País Basc. Catalunya va aconseguir el seu màxim històric en el preu mitjà de l'habitatge el desembre de 2007, amb un valor de 3.864 euros per metre quadrat. Des de llavors ha acumulat un descens d'un 40,2%.

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà va augmentar el desembre a 111 dels 152 municipis catalans analitzats per Fotocasa. Els increments de preu en aquests municipis es troben entre el 25,8% registrat a Esplugues de Llobregat, fins al 0,2% recollit a Sant Pere de Ribes.

Per contra, les caiguda més pronunciada la va experimentar Ripoll (-17,1%), seguida de l'Arboç (-13,0%), que arriben a un valor mitjà de l'habitatge de 951 euros per metre quadrat i de 1.044 euros per metre quadrat, respectivament. Pel que fa als preus, el preu mitjà de l'habitatge de segona mà més elevat a Catalunya es troba a Barcelona capital amb 4.327 euros per metre quadrat, seguit de Sitges amb 4.133 euros.

Tots els districtes de la ciutat comtal superen el preu mitjà de l'habitatge a nivell espanyol, establert a finals d'any en 1.733 euros per metre quadrat. El districte més car de Barcelona és Sarrià-Sant Gervasi, que registra un preu del 218,3% per sobre de la mitjana estatal i se situa en els 5.517 euros per metre quadrat. Pel que fa a la variació anual del preu es pot observar en concloure l'any 2017 que a Barcelona el preu s'incrementa a tots els districtes de la ciutat, tal com va passar el 2016. A finals de 2013, s'incrementava el preu en un districte, el 2014 ho va fer en sis, i el 2015 va pujar a nou.