Catalunya se situa en els 2.400 «bitcoiners» en 4 anys

Creix l'interès en les criptomonedes a Catalunya. Un dels promotors d'aquest mitjà digital d'intercanvi a l'estat, Carlos B. Steinblock, afirma que l'entitat dedicada a les criptodivises amb més membres, la Barcelona Bitcoin Community, ja suma 2.400 membres en només quatre anys.

Steinblock descriu l'augment com a «exponencial», i posa com a exemple l'últim acte sobre el tema, celebrat dijous passat a l'espai Itnig de Barcelona, en el qual es va haver de «tancar l'assistència» perquè s'hi havien inscrit 180 persones en menys d'una setmana. «Fa quatre anys havíem de sortir nosaltres a explicar què era la blockchain (la tecnologia rere les criptodivises) i ara és la gent qui ve a preguntar-nos: 'Això del bitcoin com va?'», explica Steinblock.

Considera que els esdeveniments que organitza l'entitat tenen més acollida «quan hi ha grans oscil·lacions en la cotització» de les criptomonedes, com els bitcoins.

En aquest sentit, el valor d'un bitcoin era de menys de mil euros a principis de 2017, va arribar a ser d'uns 14.000 euros a principis de gener d'aquest any, i ara està per sota dels 10.000 euros.

De fet, Steinblock explica que l'augment en la cotització de la criptomoneda ha afectat la manera de fer-la servir a Catalunya. «Com que ha augmentat tant el valor, la gent no vol pagar amb criptomoneda, la guarda, s'ha convertit en un valor refugi més que en una moneda», indica.

Steinblock reconeix que pagar en criptomonedes en un comerç «tradicional» és «complicat», i és més fàcil fer-ho amb targeta.

Un altre dels impulsors del moviment, Aleix Ripol, admet que ell no recomana fer transaccions amb una divisa digital com el bitcoin, perquè «encara ara és molt experimental» i «residual». «El nostre sector ha d'evolucionar molt els propers anys, jo crec que està com estava internet a mitjans dels 80», afegeix.

Tot i els dubtes que expressen els dos impulsors del moviment a Catalunya sobre el moment actual, estan confiats de cara al futur. «Si ens agafem al preu, bitcoin està molt sobrevalorat, jo no recomano mai invertir en res relacionat amb el bitcoin o la criptomoneda, però el que sí que recomano a la gent és aprendre com funciona, perquè la tecnologia és real», destaca Ripol.



Associació a Catalunya

Carlos B. Steinblock i Aleix Ripol són dos dels promotors de la Blockchain Catalunya, la primera associació amb personalitat jurídica del sector a l'estat, nascuda el juliol de l'any passat. Segons Steinblock, «feia falta un vehicle més potent» que agrupés les diverses entitats relacionades amb les criptomonedes, com ara la Barcelona Bitcoin Community. Un dels objectius de la nova organització és «promoure la tecnologia blockchain, difondre'n el seu potencial i camps d'aplicació a la societat catalana en general».

Ripol comenta que el canvi que aporten les criptomonedes és al voltant de qui té totes les dades sobre una transacció. Si fins ara hi havia un «intermediari central» que és l'únic que en sabia tots els detalls, ara això es canvia per «una xarxa distribuïda». És a dir, tots els implicats en una transacció tenen accés a tots els detalls gràcies a la tecnologia blockchain, que es resumiria com «una base de dades» a la qual tothom té accés.