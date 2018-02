El negoci milionari de les mascotes

La dita popular assigna al gos el paper de millor amic de l´home, un sentiment que avui dia es pot traslladar també a qualsevol altre tipus de mascota. Evitar la solitud o lluitar contra l´estrès són alguns dels pensaments positius que es relacionen amb tenir un animal de companyia «dins de la família». No obstant això, les bones relacions entre animals i persones van més enllà de la simple convivència.

Cada vegada resulta més habitual la presència de tot tipus de mascotes com a membres de ple dret dins de la unitat familiar. Des d´aliments de categoria prèmium fins a perruqueries, el negoci generat al voltant d´aquests acompanyants familiars s´ha disparat en els últims anys i les botigues que ofereixen productes enfocats a satisfer les necessitats d´aquests animals són cada dia més freqüents.

En l´última dècada, segons dades publicades per un dels gegants del sector com Affinity, el nombre de gossos ha augmentat un 40% fins a aconseguir els 6,3 milions, mentre que el de despeses també s´ha vist incrementat en un 16%, passant de 3,2 milions el 2007 a 3,7 a la fi de 2016. Aquest augment d´animals en les llars espanyoles s´ha vist reflectit en el volum de negocis del sector que ha vist com el mercat augmentava en els últims tres anys un 2,5%, destinant-se en total a la despesa en mascotes més de 1.800 milions d´euros a escala de l´Estat. Aquest comerç té com a principal punt de venda els supermercats i les grans superfícies (56 per cent), seguits per les botigues especialitzades (20%) i les veterinàries (17%).



Un mercat ampli

Una part de la població espanyola s´alimenta mitjançant una dieta equilibrada, de tant en tant realitza compres de roba i passa amb amics i familiars molts dels seus moments d´oci. Ara, aquest ampli mercat de consum de tot tipus de productes s´ha traslladat també al món de les mascotes, que gaudeixen de les mateixes cures que qualsevol ésser humà.

De mitjana, el desemborsament anual per cada mascota que una família realitza per assegurar la seva alimentació, higiene, sanitat o bellesa aconsegueix gairebé els 1.200 euros, segons un estudi realitzat per Tiendanimal. Encara que els percentatges de despesa en aquests conceptes varia depenent de l´animal, la grandària o el tipus d´aliment que es compri, el menjar se situa com la principal font d´aquesta inversió, especialment entre els gats i els gossos, on representa el 41% i el 27%, respectivament.

Aquesta despesa ha provocat, segons expressa el director regional de comunicació d´El Corte Inglés, Pau Pérez, que augmentin «entorn del 10% les vendes en alimentació». En la mateixa línia s´han expressat fonts de Mercadona, les quals han insistit que cada vegada es busca un pinso amb «més sabor» o que posseeixi una major varietat de verdures i carns.

Aquesta varietat alimentària és necessària també per arribar al màxim de consumidors possibles.

Com expliquen, «cal tenir productes per a tot tipus de clients, alguns més barats i uns altres menys». En les races més grans, els clients se solen gastar uns 26 o 27 euros mensuals si compren els productes més econòmics, un preu que ascendeix fins als 65 o més si es tracta de pinsos d´una gamma superior.

D´altra banda, en els gossos més petits aquests preus es redueixen considerablement. Els paquets duren més perquè mengen menys i «suposa uns 17 euros al mes la seva alimentació», remarquen.

Així mateix, en el cas dels gats, malgrat que les despeses mensuals de mitjana són inferiors a les dels gossos perquè mengen menys, el desemborsament a l´hora d´anar a comprar el seu aliment és superior, ja que necessiten més carn en els seus pinsos, per la qual cosa solen rondar fins als 35 o 40 euros.

Després de l´alimentació, la salut és la segona major despesa a l´hora de cuidar una mascota. La primera vegada que un gos, per exemple, acudeix al veterinari, la família inverteix en ell un mínim de 120 euros, en els quals s´inclouen les vacunes o el procés de desparasitar-lo. A aquest preu de base cal afegir la compra de pipetes i altres elements per prevenir els atacs de puces o paparres, així com l´ús de medicaments en cas que l´animal es trobi malalt. Tot això provoca que les famílies inverteixin en la salut de les seves mascotes una mitjana anual de 332 euros.



Ús de l´acupuntura

No obstant això, la medicina alternativa també està entrant a poc a poc dins del sector animal. Ara hi ha més consciència d´altres medicines, com l´acupuntura, i cada vegada es busquen més altres vies alternatives a l´ús de medicaments per a la cura de les animals.

Igual que amb les persones, les festes nadalenques representen un dels moments àlgids per al comerç de tot tipus d´accessoris i peces. En dates festives és quan la gent compra més jaquetes i jerseis i també passa el mateix amb les corretges i els collars. Així mateix, en les grans superfícies, aquest increment del comerç més fashion també s´ha disparat en els últims anys. Segons Pau Pérez, les vendes de moda i accessoris han aconseguit una mitjana del 15%, destacant-se especialment les dedicades als gossos (35%).

De la mateixa manera, la perruqueria és un altre dels nínxols de mercat per a les mascotes, especialment en les races canines més petites, les quals han de tallar-se el pèl cada 2 o 3 mesos, unes visites que suposen unes despeses anuals en molts casos superiors als cent euros.

Un últim aspecte que està creixent els darrers temps són els serveis de guarda per a les mascotes que no poden estar a casa per alguna circumstància personal del seu propietari. Durant viatges, baixes per malaltia o per tractament de l´animal, en els darrers temps les residències són un dels serveis més demandats pels amos de mascotes. Els preus varien entre els 13 i els 30 euros i poden incloure passejades diàries o cobrar el servei de manera separada. A les comarques gironines, algunes residències també ofereixen serveis complementaris com revisions veterinàries, perruqueria o cursos d´ensinistrament.

Les exposicions dedicades a les mascotes també són cada vegada més habituals i, per això, al març es portarà a terme la fira Exposició Internacional Canina en el recinte de Fira Girona. Aquest esdeveniment compleix aquest any la seva 22ena edició. Entre d´altres, se celebrarà el concurs en el qual es reparteixen prop d´una trentena premis diferents.