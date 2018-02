Així funcionarà l'EVA, el nou AVE 'Low-cost' de Renfe

El nou AVE de baix cost que Renfe posarà en servei el proper any a la línia Madrid-Barcelona cobrarà suplements al preu del bitllet per determinades prestacions, com pot ser transportar un equipatge especial o de major grandària, si bé aquestes prestacions encara no estan determinades, segons han informat en fonts oficials de la companyia ferroviària.

Els suplements s'afegiran al preu bàsic del bitllet, que serà d'entre 60 i 65 euros, és a dir, un 25% més baix respecte als 85 euros que suposa la tarifa mitjana actual d'un trajecte d'aquesta línia tenint en compte els diferents descomptes dels quals es pot beneficiar.

A partir d'aquest import mitjà bàsic del bitllet del nou servei EVA s'afegirien aquests suplements, però, com a contraprestació, també s'aplicaran descomptes per a viatgers recurrents o per a famílies i grups en funció del seu nombre.

En el cas que el viatger compri un bitllet 'punt a punt' és a dir, que inclogui el trasllat entre les estacions i l'origen i destí final del trajecte, el corresponent cost d'aquest trasllat es sumarà al bitllet com un "complement".

Per oferir aquest servei amb EVA, Renfe està obert a col·laborar amb tots els modes de transport, des dels tradicionals (taxi, metro, autobús i cotxe de lloguer) fins als nous com són els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) o el cotxe compartit.

Pel que fa a les prestacions a bord del nou AVE, Renfe suprimirà el vagó cafeteria, per convertir-lo en una sala multifuncional amb màquines expenedores de begudes i aliments, i sospesa eliminar o reduir al mínim les classes preferents. A més, comptarà amb més seients amb taula per a grups i fins i tot sala de jocs per a nens.

Renfe posa en servei aquest AVE de baix cost aquí a un any, entre febrer i març de 2019, un any abans que es liberalitzi el transport de passatgers en tren a la UE i que, per tant, hagi de començar a competir amb eventuals nous operadors privats.

El nou EVA arrencarà amb una oferta inicial de cinc freqüències diàries. Al principi, el trajecte unirà Madrid Atocha i l'estació del Prat de Llobregat (Barcelona) amb una única parada a Tarragona, tot i que posteriorment pararà també a Saragossa.

La companyia ferroviària invertirà entre 3 i 4 milions d'euros a llançar el servei, import que inclou el cost de la construcció de l'estació AVE al Prat (uns 2 milions d'euros), el desenvolupament de les 'App' i la remodelació dels tres trens amb els que prestarà.

El nou AVE companyia de baix cost es combinarà amb les actuals circulacions de l'AVE convencional, el que, segons aquestes fonts de Renfe, requerirà "augmentar la productivitat dels trens", és a dir, augmentar el nombre de quilòmetres que recorren al dia, " amb el consegüent repte en el seu manteniment i neteja ".

Renfe basa la rendibilitat del nou servei en aquest augment de productivitat i en l'estalvi de costos que assegura genera la digitalització i les noves tecnologies, a més del milió de viatgers que espera captar.

En aquest sentit, la companyia insisteix que el gruix dels passatgers procediran del cotxe particular i una altra gran part serà demanda "que generarà la pròpia oferta del servei".