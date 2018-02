Fainé deixa la presidència de Gas Natural Fenosa

Isidre Fainé ha promogut el relleu en la presidència de Gas Natural Fenosa perquè sigui el nou equip directiu qui dissenyi i desenvolupi el nou pla estratègic fins al 2022. El relleu al capdavant de la gasista és «per coherència i per generositat», i romandrà com a president d'honor emèrit. El nou president serà Francisco Reynés, vicepresident i conseller delegat d'Abertis. Fainé cedeix la presidència un any i mig després d'assumir-la, al setembre de 2016.

El nou accionista GIP –abans de la compra del paquet accionarial a Repsol i CriteriaCaixa– va demanar com a condició que Fainé assumís la presidència, com a prova del compromís de La Caixa. Va acceptar la presidència conscient de la greu malaltia que patia el seu antecessor, Salvador Gabarró.

Fainé també és president de la Fundació Bancària La Caixa, capçalera del Grup La Caixa i dipositària de l'Obra Social, que s'executa amb els rendiments econòmics que obté en forma de dividends de CriteriaCaixa –de la qual també és president–, primer accionista de Gas Natural Fenosa.