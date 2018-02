Oliu confia que no es produeixi «un xoc com el de l'1-O» i que torni la normalitat

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, assegura que les previsions de l'entitat bancària no inclouen que pugui tornar-se a produir «un xoc com el de l'1 d'octubre» i confia que en els propers mesos es vagi restablint la «normalitat democràtica». També va indicar que la repetició d'un episodi d'aquestes característiques «faria baixar dràsticament les estimacions de creixement català per enguany, passant del 2,8 a l'1%».

El president del banc també es va referir al trasllat de la seu social de l'entitat a Alacant i va dir que el va doldre «més que a ningú». Amb tot, adverteix que «a hores d'ara tothom ha entès que no hi havia una altra cosa a fer» perquè es van viure unes «circumstàncies extraordinàries d'incertesa i inestabilitat institucional» que van traduir-se en «nerviosisme i moviments de traspàs de diners que podien generar una situació d'inestabilitat financera».

Per la seva part, el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, va explicar que no preveuen que el conflicte polític tingui «un impacte substancial o molt perceptible» en els objectius de creixement de l'economia catalana durant el 2018 si es porta «pels canals habituals».

En el marc de la III Jornada Tributària organitzada pel Col·legi d'Economistes, Casas va assegurar que si el problema polític –que, va puntualitzar, «no desapareixerà»– es planteja «en un nivell més clàssic de debat parlamentari i de conflicte típic», la tensió «es reduirà» i també «l'impacte que va tenir en sectors més sensibles» durant el darrer trimestre de 2017.

D'altra banda, el degà de la institució va puntualitzar que «si es perllonga el conflicte amb elements de violència física» i «els xocs es converteixen en estructurals», la situació política acabarà «tenint efectes» i «retenint inversions o projectes».