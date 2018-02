El pànic de Wall Street es contagia a Europa i Àsia

Efecte contagi a les borses europees i asiàtiques després del dilluns negre que es va viure a Wall Street. L'Ibex 35 va tancar la sessió d'aquest dimarts amb una reculada del 2,53%, la més gran des d'octubre, i s'ha quedat en els 9.810 punts, de manera que el selectiu baixa dels 9.900 enters per primera vegada des del març del passat any.

L'índex va començar la sessió amb una forta caiguda del 3,31%, si bé durant el matí la va reduir al 2%, després de la qual cosa va tornar a accelerar la seva reculada, encaminant-se a signar la seva pitjor caiguda des de l'endemà de la celebració del referèndum sobre la sortida de Regne Unit de la Unió Europea, procés conegut com a Brexit. Coincidint amb l'obertura de Wall Street, el selectiu va començar a moderar el seu descens fins a tancar finalment amb un 2,53%.

L'índex nacional es contagia així de les profundes caigudes que van experimentar les borses nord-americanes en la sessió del dilluns. L'índex Dow Jones d'Industrials de la Borsa de Nova York va tancar el dilluns amb una caiguda del 4,6%, que va provocar la pèrdua de 1.175,21 punts bàsics del selectiu, la baixada més forta en punts del selectiu en tota la seva història. Aquest dimarts cotitzava en positiu, amb una pujada del 0,2% al tancament dels mercats europeus.

El tecnològic Nasdaq va tancar la sessió del dilluns amb una reculada del 3,78%, mentre que el S&P 500 va concloure en 2.648,94 punts, un 4,1% per sota del seu tancament anterior. L'índex Nikkei de la Borsa de Tòquio, per la seva banda, va tancar la sessió d'aquest dimarts amb una caiguda del 4,73%, la pitjor des de novembre de 2016, mentre que l'índex de referència de la Borsa de Xangai va experimentar una reculada del 3,35%.

A la resta d'Europa, les principals borses tampoc van aconseguir mantenir el tipus. Així, els parquets de Londres, París i Frankfurt van cedir un 2,64%, un 2,35% i un 2,32%, respectivament.

Liderant les caigudes de l'Ibex 35 es van situar Cellnex, amb un descens del 4,21%, fins als 20,24 euros per acció, i ACS, que va perdre un 4%, fins a un preu de 29,69 euros.

Amb reculades superiors al 3% van acabar la sessió Iberdrola (-3,96%), Mapfre (-3,86%), ArcelorMittal (-3,85%), Xarxa Elèctrica (-3,37%), Colonial (-3,27%), Enagás (-3,12%), Indra (-3,07%) i Bankinter (-3,05%).

En aquest grup es va situar també Gas Natural, que va experimentar una forta correcció del 3,57%, caiguda que va rebaixar fins als 17,69 euros per acció el preu dels seus títols.

Quant a la resta de valors, en la seva majoria van registrar descensos superiors al 2%, amb l'excepció de Siemens Gamesa, que va ser l'única companyia amb guanys. El fabricant d'aerogeneradors va pujar un 0,55%, fins als 11,75 euros per acció.



Metrovacesa torna amb caiguda

Per la seva banda, Metrovacesa, que va debutar ahir al Mercat Continu, va concloure la seva primera sessió en els 16 euros per acció, després d'experimentar una caiguda del 3,03%.

En els primers moments després del seu retorn al parquet, la immobiliària va arribar a registrar una correcció del 7,27% des del preu de 16,5 euros que es va fixar per a la seva sortida a Borsa, el més baix de la segona marca establerta per Santander i BBVA, que originalment havien fixat un rang per al debut d'entre 18 euros i 19,5 euros.

Als mercats de deute, la prima de risc se situava en els 72,3 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo a deu anys en l'1,417%. Mentre que als mercats de divises, 'euro s'intercanviava per 1,23684 dòlars.